Detienen a comisario por el asesinato de un Guardia Nacional en Guerrero

Said “N”, comisario municipal en Xaltianguis, Guerrero, fue detenido como presunto responsable del asesinato de un elemento de la Guardia Nacional, identificado como Eduardo “N”, y tres personas más el pasado 5 de septiembre, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con los antecedentes de este caso, previo a su muerte, el agente de la Guardia Nacional, Eduardo “N”, apareció en un video en el que describió supuestas relaciones y complicidades entre mandos de la corporación e integrantes de grupos del crimen organizado en Guerrero.

Tras la publicación del video en redes sociales, el cuerpo mutilado de Eduardo “N” y de tres personas más fue localizado en un paraje de Xaltianguis.

La Defensa indicó que la captura de Said “N” fue realizada por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, derivado de trabajos de investigación, mediante los cuales cumplimentaron una orden de aprehensión.

Agregó que la detención del sospechoso se realizó con estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos, para ser puesto a disposición del juez de control que lo requiere, a fin de determinar su situación jurídica.