Condenan a más de 17 años de prisión a homicidas de anexo en Gómez Palacio, Durango

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango logró sentencia de más de 17 años de prisión para tres personas por su participación en el delito de homicidio calificado, cometido al interior de un anexo en 2025, en el municipio de Gómez Palacio.

El Juez de la Causa dictó sentencia condenatoria en contra de Marco Antonio Medrano Ríos, Daniel Adrián Ortega y José Guadalupe Prieto Guillen, por su responsabilidad penal en dicho ilícito, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Julio César Zapata Marta, de 44 años de edad, quien falleció a causa de un trauma cerrado de tórax.

De acuerdo con las investigaciones, el 22 de mayo de 2025, cerca de las 23:30 horas, Julio César y los ahora sentenciados se encontraban al interior de un centro de rehabilitación denominado “Mundo de Paz”, ubicado en la calle Pasaje del Halcón, de la colonia Héctor Mayagoitia, de Gómez Palacio.

En ese sitio, Marco Antonio, Daniel Adrián y José Guadalupe comenzaron a agredir físicamente a Zapata Marta hasta dejarlo inconsciente.

Posteriormente, Julio César fue trasladado para recibir atención médica a bordo de una camioneta Chevrolet, línea Colorado, modelo 2017, a las instalaciones de la Cruz Roja de Gómez Palacio, al que arribó sin signos vitales.

El agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación, siendo detenidos en flagrancia Marco Antonio, Daniel Adrián y José Guadalupe por parte de elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID).

Finalmente, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, llevándose a cabo un procedimiento abreviado, en el cual el Juez de la causa dictó sentencia condenatoria para Marco Antonio Medrano Ríos, Daniel Adrián Ortega y José Guadalupe Prieto Guillen de 17 años y 6 meses de prisión.

Además, deberán realizar el pago de una multa de 142 mil 356 pesos y, como reparación del daño, la cantidad de 1 millón 410 mil 728 pesos.