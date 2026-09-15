Veracruz volverá a recibir cruceros turísticos después de 16 años

Después de 16 años fuera de las rutas de cruceros, el Puerto de Veracruz retomará esta actividad turística con el arribo del BM Beachcomber, embarcación de la naviera Margaritaville at Sea, que tiene capacidad para transportar a 3,459 pasajeros y 1,090 tripulantes..

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que el barco zarpará de Galveston, Texas, el 14 de enero de 2028 para realizar un recorrido de siete noches, con escalas en Cozumel, Progreso y Veracruz.

Su llegada permitirá reincorporar al puerto veracruzano a los circuitos internacionales del Golfo de México y el Caribe, además de abrir oportunidades para establecimientos turísticos, comercios y prestadores de servicios.

La reactivación fue gestionada por la Secretaría de Marina, mediante la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios y la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA Veracruz).

En los trabajos también participaron autoridades estatales, los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, la comunidad portuaria, SSA Marine México y representantes del sector.

El anuncio ocurre mientras la industria de cruceros mantiene una tendencia de crecimiento en el país. Durante 2024, México recibió 9.59 millones de pasajeros en 2,751 arribos. En 2025, la cifra aumentó a 10.43 millones de viajeros y 2,924 llegadas. En lo que va de 2026 se contabilizan 8.37 millones de pasajeros y 2,269 arribos.

Como parte de los preparativos, SSA Marine México realiza estudios técnicos para determinar las adecuaciones necesarias en la terminal. El objetivo es mejorar la atención a pasajeros y crear, en una etapa posterior, las condiciones para recibir embarcaciones de mayores dimensiones.

Marina y ASIPONA Veracruz consideraron que el retorno de los cruceros representa un paso para reposicionar al puerto en el mercado internacional, recuperar su vocación turística y aprovechar su infraestructura y ubicación estratégica.