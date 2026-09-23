Lluvia arrastra a motociclista en Tuxtla Gutiérrez; continúa búsqueda en el arroyo Totoposte

Las intensas lluvias registradas durante la noche y madrugada de este miércoles provocaron fuertes escurrimientos en distintos sectores de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, y dejaron como saldo preliminar a una persona desaparecida, luego de que la motocicleta en la que viajaba fuera arrastrada por la corriente en la colonia Albania Alta.

El incidente se registró en inmediaciones de la calle Pichucalco, donde el caudal aumentó considerablemente debido a las precipitaciones. De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista habría intentado atravesar la vialidad pese a la fuerza de la corriente.

Minutos después, otro vehículo fue alcanzado por el agua y también terminó siendo arrastrado; sin embargo, las personas que viajaban a bordo fueron auxiliadas y rescatadas por los cuerpos de emergencia.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial del hallazgo de la persona. Especial

La corriente llevó la motocicleta hacia el arroyo Totoposte

La fuerza del agua desplazó la motocicleta hasta el punto donde los escurrimientos desembocan en el arroyo Totoposte, en la zona norte-oriente de la capital chiapaneca.

La unidad quedó atrapada en el sitio, mientras que el conductor no ha sido localizado. Ante esta situación, elementos de Protección Civil mantienen un operativo de búsqueda en el sector y realizan recorridos para tratar de establecer el posible trayecto que pudo seguir la persona arrastrada por la corriente.

Las labores se han concentrado en el cauce del arroyo Totoposte y otros puntos relacionados con el sistema de escurrimientos de la zona. Hasta el momento, no existe confirmación oficial del hallazgo de la persona, por lo que permanece en calidad de desaparecida mientras continúan las labores de búsqueda.

Las autoridades han reiterado el llamado a la población para evitar cruzar calles, arroyos o zonas inundadas cuando exista una corriente considerable, debido a que incluso niveles aparentemente bajos pueden alcanzar la fuerza suficiente para arrastrar vehículos y personas.