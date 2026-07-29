Llueven quejas al Senado por opaco; creciente hermetismo en la Cámara Alta

La creciente y constante opacidad del Senado para hacer pública la forma en que gasta el dinero que recibe del erario federal, como las cantidades que entrega a las seis bancadas que lo integran, generó que tan sólo en el primer trimestre de este 2026 se presentaran mil 204 quejas en su contra.

Presento este recurso de revisión contra la respuesta del sujeto obligado pues éste no brindó acceso a la información solicitada, a pesar de que reconoce que dicha información sí se genera, y a pesar también de que hay pruebas públicas que demuestran que esa información existe, por lo cual necesariamente se encuentra en posesión del sujeto obligado.

“Recurro todos los puntos de la solicitud por estos motivos: Primero. La información solicitada resulta de la plena competencia del sujeto obligado, por lo cual necesariamente la genera y la posee, así que debió de haberla proporcionado en la respuesta que emitió.

Recurso de revisión acusa negativa del Senado a entregar información

“Segundo. El sujeto obligado no brindó acceso a la información solicitada, a pesar de que reconoce que entrega recursos a las bancadas que conforman el Senado. Tercero. Múltiples investigaciones periodísticas confirman que la información existe, como las siguientes: (…) Por lo tanto, estas notas periodísticas demuestran que la información solicitada sí existe y sí es generada por el sujeto obligado, por lo cual debió de haberla proporcionado.

“Es por estos motivos que recurro la respuesta para que así el sujeto obligado brinde acceso pleno a la información solicitada, puesto que la misma existe y está en su posesión; la información deberá entregarse satisfaciendo los formatos de entrega requeridos, esto es, editables para la resolución y Excel para los datos”, dice uno de los mil 204 recursos de revisión presentados en contra del Senado por su negativa a entregar la información que está obligado a hacer pública.

Los recursos de revisión son recibidos y procesados por la Unidad de Anticorrupción y Transparencia de la Cámara de Senadores y, en el caso de la persona que solicitó la información puntual de cuánto dinero le entrega el Senado a las seis bancadas que la integran, identificada con el expediente UAT/RR/033/26, es una de las que más insistencia de información registra, con hasta 40 recursos, porque el Senado se niega constantemente a entregar la información.

Expedientes acumulan decenas de recursos por falta de transparencia

Otro recurso, identificado con el registro UAT/RR/031/26, que suma 40 recursos constantes y lleva meses en proceso de que el Senado entregue la información que se le pide, dice que “se interpone la presente queja en virtud de que el sujeto obligado entrega una respuesta que no corresponde con lo solicitado; lo anterior cobra relevancia para el presente medio de impugnación si se toman en cuenta los archivos que se adjuntan como prueba documental”.

La UAT/RR/026/26 dice que “el Senado viola mi derecho de acceso a la información por responder a mi petición con una simple liga a una plataforma en la que no conozco el camino para revisar el contenido que pedí en la solicitud en específico. Pido que la Cámara alta, cuyas funciones se financian con el pago de impuestos de la ciudadanía, me informe lo que solicité: todos los pedidos e información relacionada con la adquisición de alimentos. Esta respuesta es por demás ridícula y violatoria. Exijo la respuesta específica”.

Una más, identificada como UAT/RR/040/26, explica que “estoy inconforme con la respuesta otorgada porque el sujeto obligado me dice que puedo localizar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Quejas señalan obstáculos para acceder a información pública

“Sin embargo, una vez que seguí las indicaciones brindadas, no me fue posible localizar la información de mi interés, ya que no hay hipervínculos en los datos que se muestran. En los apartados donde el sujeto obligado debe incluir los hipervínculos a la información correspondiente no hay ningún enlace, ese espacio aparece vacío, por lo que no es posible acceder a la información, lo que obstruye mi derecho a la rendición de cuentas sobre el ejercicio y gasto de los recursos públicos de ese sujeto obligado”, dice la queja.

Ayer, Excélsior informó que, en temas como los estados financieros, el Senado decidió esconder los documentos correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de este 2026; incluso, para ese último periodo, sólo reporta tener el documento, pero no colocó los hipervínculos que permiten a los interesados conocerlo.

*mcam