Llevan gasolina a Oaxaca desde Veracruz por rutas alternas ante bloqueo de la CNTE

El desabasto generalizado de gasolina en la capital de Oaxaca, por el bloqueo de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), obligó a distribuidores privados y transportistas contratados a trasladar gasolina desde el estado de Veracruz, principalmente desde Minatitlán y la zona portuaria, para intentar abastecer por rutas alternas. La medida, sin embargo, no ha sido suficiente para normalizar el suministro, debido a que los bloqueos también afectan accesos carreteros estratégicos.

La Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex en Santa María El Tule permanece cerrada desde hace días, lo que paralizó por completo la salida de pipas y dejó sin posibilidad de recarga a las estaciones de la capital y municipios conurbados. Oaxaca, un estado sin ductos activos y dependiente casi totalmente del suministro por carretera, entra en desabasto en cuestión de horas cuando la logística se interrumpe.

Aunque Pemex cuenta con combustible suficiente en la región, la empresa reconoce que la distribución está detenida mientras continúe el bloqueo.

La búsqueda de rutas alternas desde Veracruz —por Tuxtepec o por corredores secundarios— ha permitido el avance de algunas unidades, pero el flujo es mínimo y no compensa la operación habitual de la TAR.

La capital de Oaxaca se está quedando sin combustible. Especial

Las estaciones reportan cierres intermitentes, filas de varios kilómetros y compras de pánico. El transporte público, los servicios médicos y el comercio comienzan a resentir la falta de combustible, mientras el sector empresarial advierte que, de prolongarse la situación, el impacto económico será mayor que en episodios previos de protesta magisterial.

Hasta ahora, ninguna autoridad estatal o federal ha anunciado un operativo de seguridad o un plan logístico alterno para garantizar el abasto. La normalización depende de que la CNTE libere la planta, mientras las pipas que intentan llegar desde Veracruz avanzan lentamente, cuando logran avanzar.