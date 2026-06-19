La administración municipal del Puerto de Veracruz presentó en abril la requisa del contrato de eficiencia energética como un ahorro de 16 millones de pesos mensuales. Un análisis de los registros disponibles muestra que la factura eléctrica no desapareció con el cambio de operador, y que el municipio no ha revelado el costo real de operar la infraestructura con personal propio.

El primero de abril de 2026, el Cabildo del Puerto de Veracruz aprobó, mediante el Acta Extraordinaria Número 30, la requisa del sistema de alumbrado público operado por Wardenclyffe Veracruz Puerto. La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo sostuvo que la medida representaría un ahorro de 16 millones de pesos mensuales para el erario. Lo que la declaración oficial no precisó es que esos 16 millones no corresponden a la ganancia de la empresa privada, sino en su mayor parte al pago que el municipio realiza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el consumo eléctrico del servicio, así como a la operacipon y mantenimiento de cerca de 45 mil luminarias. Dicha factura continúa vigente independientemente de quién opere el sistema.

De acuerdo con los registros del contrato de Asociación Público-Privada (APP) suscrito el 29 de septiembre de 2017, el municipio pagaba a CFE 12 millones de pesos mensuales en 2015 por un parque de luminarias en el que, según el censo de CFE de 2016, 40 por ciento de los puntos de luz estaban apagados. Para 2018 esa cifra había escalado a 15 millones mensuales, siguiendo el ritmo de incremento tarifario de la paraestatal. Con las tarifas vigentes en 2026, mantener el consumo energético del sistema anterior costaría al municipio aproximadamente 27 millones de pesos al mes. El contrato APP generaba un diferencial de ahorro, que financiaba la recuperación de de la inversión en infraestructura: cerca de 50,000 luminarias LED, cableado y transformadores, sin costo inicial para el erario, así como el pago de mantenimiento y operación.

La administración municipal ha señalado que el contrato representaba una obligación de 2,800 millones de pesos, cifra que atribuye a sobreprecio. Esa suma equivale al total del gasto comprometido en energía eléctrica durante los 15 años del contrato, partiendo del pago base de 11 millones 710 mil pesos mensuales en 2017 con una actualización anual del 4 por ciento por inflación, que la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) exige registrar para todos los contratos APP del país. Se trata del costo histórico del servicio, no de una deuda adicional generada por la empresa.

Al cierre de esta edición, el Ayuntamiento del Puerto de Veracruz no ha publicado el presupuesto asignado a la operación directa del alumbrado tras la requisa, ni el número de técnicos especializados incorporados, ni el costo de insumos y refacciones para un parque de cerca de 50,000 luminarias LED. La alcaldesa anunció que los 16 millones mensuales se destinarán a cuadrillas propias y equipo municipal; sin embargo, ese monto debe cubrir simultáneamente la factura de CFE, los salarios del personal técnico y el mantenimiento preventivo y correctivo de una red que registraba más de 15,000 reportes ciudadanos anuales antes del contrato. Antes de la APP, el municipio operaba directamente cerca de 16,000 luminarias, un tercio del parque actual, sin haber sostenido mantenimiento constante en años.

El contrato está registrado ante la SHCP y respaldado por un fideicomiso con participaciones federales administrado por Fiduciaria Multiva. El municipio no ha realizado ninguna transferencia al fideicomiso desde el primero de enero de 2026. El 23 de junio, el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Boca del Río celebrará audiencia constitucional sobre los amparos presentados por la empresa operadora. La resolución determinará si la figura de requisa empleada, prevista en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Municipio Libre exclusivamente para concesiones de servicio suspendidas, tiene sustento legal cuando se aplica a un contrato APP en operación normal.

Wardenclyffe Veracruz Puerto informó que las cerca de 50,000 luminarias del Puerto de Veracruz, Boca del Río y Medellín permanecen en operación. La empresa lleva meses sin recibir pago.