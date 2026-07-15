LLegó la quincena y con ella el pago del Bienestar; cuatro letras cobran hoy

El gobierno de México por medio de la Secretaría de Bienestar continúa con la dispersión de fondos correspondientes a la Pensión del Bienestar del bimestre julio-agosto. Cabe mencionar que los depósitos se realizan de manera escalonada mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Derivado de lo anterior, se hace el llamado a los adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras a que consulten sus cuentas y que no se dejen engañar, pues los depósitos los hace la dependencia gubernamental sin necesidad de realizar ningún trámite adicional o intermediarios.

¿Quiénes cobran hoy y cuánto recibirán?

Este miércoles 15 de julio corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido inicia con las letras: H, I, J y K.

Si tu primer apellido comienza con alguna de estas letras, el apoyo económico deberá reflejarse durante el transcurso del día en tu Tarjeta del Banco del Bienestar, conforme al calendario oficial.

Durante este operativo de pagos se entregan los recursos de los siguientes programas sociales:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos bimestrales para personas de 65 años o más.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos bimestrales para personas de 65 años o más. Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos para mujeres de 60 a 64 años.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.

Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos, de acuerdo con las reglas de operación del programa.

Para finalizar, las autoridades recuerdan que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el recurso permanece seguro en la cuenta y puede utilizarse posteriormente con la tarjeta del Banco del Bienestar para compras o retiros cuando el beneficiario lo considere conveniente.