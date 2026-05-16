Llegan motociclistas al 'Acamoto 2026' a pesar de NO tener permiso

Decenas de motociclistas llegaron a las playas de Acapulco para realizar como cada año el evento denominado AcaMoto, en este año las autoridades NO brindaron el permiso para realizarlo, pero a pesar de ello, varios motonetos acudieron al destino turístico de Guerrero, está contemplado que inicie hoy 16 de mayo y termine mañana domingo.

Así el Acamoto de 2025

En días pasados la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, aseguró que no existía una solicitud formal presentada ante el municipio y que, por lo tanto, el evento Acamoto 2026 no estaba autorizado.

No hay permiso formal

Desde el pasado mes de abril la Secretaría de Seguridad Pública del municipio advirtió que, aunque llegara una solicitud, NO la aprobarían por temas de seguridad, orden público y antecedentes de accidentes y muertes en ediciones pasadas.

Cartel

Como se sabe en ediciones pasadas, varios asistentes cometieron desmanes, arrancones, provocaron accidentes, hicieron bloqueos y alteraron el orden público, muchos de ellos alcoholizados o consumiendo alguna droga.

Se dirigen al evento

La postura de las autoridades señaló que cualquier concentración relacionada con ese evento sería considerada fuera de la legalidad.

A pesar de esto, en redes sociales abundan las fotos y videos donde se ve a decenas de motociclistas en las playas con sus unidades incluso en la arena, desafortunadamente varios se exhiben consumiendo sus “monas” e ingiriendo alcohol. En las mismas redes se ha convocado a acudir.

Llegan por decenas

Seguridad en Carreteras

La policía ha implementado un gran operativo de Seguridad que suma más de 900 elementos uniformados, hay controles en casetas y las principales avenidas para evitar q se repitan las 290 infracciones y el decomiso de 120 motos del 2025. Aunque algunos motociclistas son escurridizos.

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