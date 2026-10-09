Ayúdanos a encontrar a Lizeth Reséndiz, adolescente de cabello castaño oscuro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activó una Alerta Amber para localizar a Lizeth Reséndiz Hernández, de 13 años, quien fue vista por última vez en la colonia San Miguel Ajusco, alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la adolescente desapareció el 5 de octubre de 2026, alrededor de las 4:00 horas. El reporte fue recibido por las autoridades el 7 de octubre y, desde entonces, se desconoce su paradero.

Lizeth mide aproximadamente 1.55 metros, es de complexión mediana y tiene piel morena clara. Su cabello es lacio, de color castaño oscuro, y sus ojos son medianos, de color café oscuro.

¿Qué ropa llevaba Lizeth Reséndiz?

Al momento de su desaparición, Lizeth vestía una sudadera blanca, pantalón de algodón rosa con vivos rojos. La ficha oficial no reporta señas particulares.

¿Dónde fue vista por última vez?

La adolescente fue vista por última vez en la colonia San Miguel Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

La Fiscalía capitalina solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita localizarla. Si la has visto o sabes dónde podría encontrarse, comunícate a los teléfonos de la Fiscalía:

55 5345 5067

55 5345 5084

55 5345 5082

También puedes consultar información en el sitio oficial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: https://www.fgjcdmx.gob.mx/.

La colaboración ciudadana puede ser fundamental para encontrar a Lizeth Reséndiz Hernández y ayudarla a regresar con su familia. Comparte su ficha de búsqueda.