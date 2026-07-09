Supervisan Mara Lezama y titular de Aduanas, la atención a pasajeros en el Aeropuerto de Cancún

En una iniciativa orientada a consolidar la calidad turística del estado, la gobernadora Mara Lezama, encabezó una jornada de trabajo y supervisión en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) para dar seguimiento a los procesos de aduana y entrega de equipaje de los millones de viajeros que arriban al destino.

Acompañada por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Héctor Alonso Romero Gutiérrez, la mandataria estatal, coordinó el recorrido por los filtros de inspección y las áreas de reclamo de maletas, logrando constatar los avances en la reducción de los tiempos de espera gracias a la coordinación entre el estado y la federación.

Como resultado de las gestiones y el diagnóstico, se anunció la próxima adquisición de nuevos escáneres especializados, por parte de la Dirección de Aduanas, así como la incorporación de más personal para reforzar las labores de inspección, optimizar los tiempos de revisión y mantener los estándares de seguridad.

Además de atender la operatividad de la terminal aérea, la gobernadora destacó el proyecto del Recinto Fiscalizado del Sur del estado, una obra estratégica para fortalecer la infraestructura logística y aduanera de Quintana Roo que potencie el comercio exterior y genere bienestar en la región de la entidad.