“No me toques”: Carlos Gutiérrez y Arturo Ávila casi se van a los golpes en el Senado

En el Pleno se desarrollaba la sesión de la Comisión Permanente, mientras en el patio del Federalismo de la Cámara de Senadores se convirtió en escenario de un enfrentamiento entre los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, y Arturo Ávila, de Morena.

Los diputados se enfrentaron a empujones, jaloneos, manotazos e insultos en el Patio del Federalismo del Senado de la República, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El intercambio comenzó con acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico y rápidamente subió de tono hasta llegar a los empujones.

No me toques”

Cabe recordar que el 27 de agosto de 2025 en la antigua sede del Senado en la vieja casona de Xicoténcatl, Gutiérrez Mancilla, ayudó a Alejando “Alito” Moreno en su pelea contra el senador Gerardo Ferández Noroña.

Este miércoles, ante los medios de comunicación, en el patio que también se conoce como “el chacalódromo”, el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila dijo al priísta en el momento de los jaloneos: “Yo no soy Noroña”.

El priísta encaró al morenista y lo retó a sostener de frente los señalamientos que se habían lanzado previamente.

Mientras Gutiérrez Mancilla lo señalaba y empujaba, Arturo Ávila respondió:

No me toques”, dijo Arturo Ávila mientras el priista lo apuntaba con el dedo y lo empujaba, en medio de la expectación y las cámaras y reflectores de los medios de comunicación.

El intercambio continuó entre insultos y acusaciones. En un momento, el diputado del PRI cuestionó:

¿Me vas a mandar a matar?”.

Gutiérrez Mancilla también lanzó una provocación hacia el legislador de Morena y afirmó:

No tienes hue"#$”.

“Eres el porro de Alito”

Arturo Ávila respondió directamente contra el priista:

Eres el porro de Alito”.

La respuesta de Gutiérrez Mancilla no tardó:

Tú eres un porro de mierda, pinche narconiñero”.

El enfrentamiento ocurrió mientras las actividades legislativas continuaban en el interior del recinto.

Luego de que se calmaron los ánimos entre ambos legisladores, se dio paso a una conferencia de prensa en el Patio del Federalismo del Senado, donde senadores y diputados del PAN anunciaron una iniciativa de ley para que la conferencia matutina de Palacio Nacional permita el derecho de réplica.