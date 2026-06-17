Justifica Laura Itzel Castillo nómina millonaria en el Senado

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la información publicada ayer por Excélsior en torno a la nómina del personal que está bajo su mando y aclaró que “la estructura de personal adscrita a la Presidencia de la Mesa Directiva no fue creada durante la presente gestión”.

Se trata de plazas que existían con anterioridad y que forman parte de la estructura del Senado de la República. Al asumir la presidencia esas plazas fueron ocupadas con personas que cumplen con los requisitos académicos y profesionales que cada función requiere”, explicó.

En un mensaje de tres párrafos, la presidenta del Senado negó que su asistente personal, Ximena Mateos Miranda, tenga entre sus tareas ayudarla en prácticamente todo, desde maquillarse, peinarse y cuidar su comodidad en los escaños y aseguró que “las funciones del personal de apoyo son de carácter administrativo y operativo”.

Salvo en el caso de Mateos Miranda, la presidenta del Senado no hizo aclaración alguna sobre el resto de sus colaboradores cercanos y las tareas que realizan en su equipo de la Mesa Directiva.

Antecedente del caso

Ayer, Excélsior informó que con salarios mensuales que rebasan los 100 mil pesos, incluso tres que se acercan a los 200 mil pesos brutos mensuales, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado consume al menos 2.1 millones de pesos al mes en el pago de colaboradores, entre ellos la asistente que le ayuda a peinarse y maquillarse, así como 10 empleados de base que están asignados a esa oficina.

Tiene registrada a Blanca Elizabeth Fiesco Díaz, suplente de la propia presidenta del Senado, como la coordinadora de asesores en la presidencia de la Mesa Directiva, con un salario mensual bruto de 172 mil 486 pesos, que después de descuentos queda en 121 mil 927pesos netos mensuales.

Este diario también informó que en la nómina está Ximena Mateos Miranda, quien es la asistente de Laura Itzel Castillo y la ayuda en prácticamente todo, desde maquillarse, peinarse y cuidar su comodidad en los escaños, por lo que gana 55 mil pesos brutos mensuales, que después de descuentos se traducen en 44 mil 716 pesos.

En una revisión hecha a la nómina del Senado del año 2025 se observa que Ximena Mateos Miranda trabaja con la senadora Castillo desde que era presidenta de la Comisión de Energía del Senado, como asesora en materia legislativa.

La hija de Inzunza, en la nómina

Cabe destacar que en la nómina del Senado está incluida la hija del senador Enrique Inzunza, Aitana Inzunza Meza, quien gana 24 mil 308 pesos mensuales brutos.

El pasado 6 de mayo, Excélsior reveló que Inzunza Meza era parte del personal del Senado, que estaba en la Coordinación de Asesores del grupo parlamentario de Morena.

Su situación laboral es particular, porque la nómina de servicios profesionales muestra que ella está adscrita a la presidenta de la Junta de Coordinación Política.

Sin embargo, de acuerdo con la información obtenida en la misma bancada de Morena, ella trabaja en el área que comanda Nicolás Bellizia Aboaf, expriista y es secretario técnico de la bancada de Morena desde que lo nombró Adán Augusto López Hernández.