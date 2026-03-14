Juez impide traslado de 'El Padrino' con reos federales

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, Carlos Andrés Miranda Verdugo dictó a Erika Adriana Tenopala Chausseé directora del Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora que Juvenal “N”, alias “El Padrino” líder de una organización de Trata de Personas, no sea enviado a población general.

Durante la audiencia de imposición de medidas cautelares, correspondiente a la causa penal 19/2023 y realizada el 13 de marzo de 2026, el federal resolvió que el imputado, deberá permanecer privado de la libertad mientras continúa el proceso penal en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora.

Piden no vaya a la población general

Sin embargo, le solicitó a Erika Adriana Tenopala Chausseé, directora del Centro Federal de Readaptación Social número 11 en Hermosillo, que “El Padrino” no sea trasladado a la población general del penal.

“Le voy a pedir encarecidamente a la directora al CF eso no lo ponga en población General, por lo menos hasta que sepamos su estado concreto de salud que lo pongan en el área del hospital, por lo menos para que esté a la a la disposición de enfermeras 24 horas y médicos 24 horas, por lo menos hasta saber cuál es su estado concreto y actual de salud”.

Así fue detenido El Padrino

Juvenal “N”, alias “El Padrino” fue detenido durante un operativo conjunto de fuerzas federales en Guadalajara, Jalisco al tener ficha roja de la Interpol al estar señalado como presunto líder de una organización dedicada a la trata de personas con operaciones en distintas regiones del país y vínculos internacionales.

De acuerdo con el expediente judicial, a Juvenal “N” se le atribuyen los delitos de trata de personas en la modalidad de explotación a través de la prostitución ajena y de exhibiciones públicas o privadas de carácter sexual en forma agravada, además de delincuencia organizada con la finalidad de cometer dicho ilícito.

Durante la misma audiencia, la defensa del imputado solicitó que la prisión preventiva se cumpliera en su domicilio particular. Para sustentar la petición presentó justificantes médicos con los que argumentó supuestos padecimientos graves del acusado.

El Padrino Especial

Sin embargo, el juez de control consideró que la documentación presentada no acreditaba de manera fehaciente las condiciones médicas alegadas, por lo que la solicitud no prosperó y se mantuvo la medida de prisión preventiva en un centro penitenciario federal.

En el desarrollo de la audiencia, el juez Miranda Verdugo también señaló que la forma de ejecución de la medida cautelar podría modificarse en caso de que existieran elementos suficientes que lo justificaran, lo que abriría la posibilidad de que el imputado solicitará posteriormente cumplir la medida en su domicilio.

Hasta el momento, Juvenal “N” permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Hermosillo, Sonora, en tanto continúa el proceso judicial en su contra.

No obstante, el Ministerio Público de la Federación (MPF) mantiene reservas sobre la determinación del juzgador, ya que existe una investigación en curso por presuntos actos de corrupción, ante la sospecha de que la resolución habría favorecido a un presunto traficante de armas vinculado al cártel de Sinaloa.

“El Padrino” con supuestas enfermedades

Juvenal N, alias “El Padrino”, es señalado como presunto jefe de una red de trata de personas que operaba en el Bar “Adelitas”, en Tijuana, Baja California. Foto: Especial

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, Carlos Andrés Miranda Verdugo explicó durante la audiencia que la decisión se tomó ante la falta de información médica actualizada proporcionada por la dirección del centro penitenciario o por su equipo clínico. Señaló que el imputado presenta diversos problemas de salud que deben ser valorados, entre ellos artritis reumatoide, complicaciones prostáticas y antecedentes de luxaciones en hombro y rodilla.

Precisó que, una vez que la directora del Cefereso remita el informe correspondiente, se deberá determinar si el penal cuenta con la infraestructura y los tratamientos necesarios para atender dichos padecimientos de manera adecuada y oportuna.

El juez advirtió que, en caso de confirmarse una imposibilidad médica para su atención dentro del centro penitenciario, la Fiscalía deberá analizar alternativas para el cumplimiento de la medida cautelar. Entre las opciones mencionadas se encuentra la posibilidad de fijar un domicilio en un centro médico o geriátrico en Hermosillo, bajo estrictas medidas de seguridad.

Entre estas medidas se contemplaría vigilancia permanente por parte de la Unidad de Medidas Cautelares, control de accesos, registro de visitas previamente autorizadas y supervisión las 24 horas.

Mientras se obtiene la información médica, el juzgador pidió expresamente a la directora del Cefereso que el imputado no sea enviado a población general. Indicó que, de manera provisional, deberá permanecer en el área hospitalaria del penal, con acceso permanente a personal médico y de enfermería, hasta conocer con precisión su condición de salud y los tratamientos que requiere.

Miranda Verdugo: Un juez con pasado

La decisión del juez federal Carlos Andrés Miranda Verdugo de permitir que un presunto operador de tráfico de armas vinculado al cártel de Sinaloa enfrente su proceso penal en libertad provocó que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara una investigación en su contra dentro del Poder Judicial de la Federación por posibles actos de corrupción.

De acuerdo con constancias judiciales, en diciembre de 2024 el juzgador vinculó a proceso a Gustavo Cruz por delincuencia organizada con fines de tráfico y fabricación de armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, determinó que el imputado no permaneciera en prisión preventiva.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada señalan que Cruz estaría relacionado con una red dedicada a la compra de municiones en Phoenix, Arizona, las cuales eran trasladadas a Tucson y Nogales para después ingresarlas de forma ilegal a México.

Según los expedientes, el armamento llegaba a Nogales, Sonora, donde era revisado y posteriormente enviado a Culiacán para ser entregado a integrantes del grupo encabezado por Iván Guzmán Salazar.

Pese a la gravedad de los delitos imputados, el juez únicamente ordenó como medida cautelar que el acusado acuda una vez al mes a firmar ante autoridades en Hermosillo, Sonora, mientras continúa el proceso penal. La resolución ahora es parte de las indagatorias abiertas contra el propio juzgador.

*bb