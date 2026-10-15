Ganaderos celebran 90 años de la CNOG; cuatro extitulares de Agricultura recibieron reconocimientos

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), celebró su 90 aniversario con la presencia de cuatro extitulares de la Secretaría de Agricultura: Francisco Mayorga, Enrique Martínez y Martínez, Baltazar Hinojosa y Víctor Villalobos, quienes fueron reconocidos por su gran aporte al desarrollo del sector pecuario.

La conmemoración de la entidad ganadera más grande y con más años de existencia de América Latina, se realizó en el marco de la Convención Nacional Ganadera 2026, celebrada en la Universidad Autónoma de Coahuila.

En su mensaje, Homero García de la Llata, presidente de la CNOG, agradeció la presencia del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, luego de recordar que la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas nació con una idea sencilla: “Que los productores pecuarios de México tuvieran una sola voz, organizada y unida, frente a la autoridad, frente al mercado y frente al mundo”.

A nueve décadas, esa idea sigue vigente, porque hay dificultades que ningún productor debería enfrentar solo”, manifestó.

Ante cerca de mil 500 asistentes, García de la Llata subrayó la dimensión actual de la CNOG: • 700 mil agremiados

• 2 mil asociaciones ganaderas locales

• 45 uniones ganaderas regionales y

• 25 uniones nacionales y asociaciones de criadores de ganado de registro.

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas aseguró que trabaja por una ganadería competitiva, responsable, sostenible y orgullosamente mexicana, en la que las nuevas generaciones encuentren una oportunidad para construir su vida en el campo.

En este sentido, convocó a los productores a cuidar, fortalecer y entregar la organización a quienes vienen detrás, “con la misma vocación de servicio que le dio origen”.

En su oportunidad, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó la vocación agropecuaria de la región, subrayando no sólo su aporte a la economía, sino a la identidad del Estado.