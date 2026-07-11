Autoridades confirman fuga de reos del Cereso de Hermosillo, Sonora

La madrugada de este sábado se reportó la presunta fuga de tres internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 2 de Hermosillo, Sonora, lo que generó la activación inmediata de un operativo de seguridad para su localización y captura.

La evasión ocurrió antes de las 5:00 horas, cuando los tres internos no respondieron al pase de lista realizado por personal del penal. Tras el reporte, se desplegó un operativo en las inmediaciones del centro penitenciario, ubicado sobre la carretera Hermosillo–Bahía de Kino, donde se observó la presencia de diversas corporaciones de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Sonora informó que se iniciaron labores de búsqueda y que se activaron los protocolos correspondientes.

Ante la inmediata detección de los hechos, se activaron los protocolos correspondientes. Todas las autoridades se encuentran concentradas en las acciones para lograr la recaptura, mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes”, señaló la dependencia

El operativo incluye la participación de fuerzas estatales y federales, con recorridos en zonas aledañas y puntos estratégicos de Hermosillo. Hasta el momento, no se ha logrado la recaptura de los internos.

Debido a la fuga, las familias que acudieron este día a visitar a los reclusos reportaron demoras en el acceso al penal, ya que se reforzaron las medidas de seguridad y se realizaron revisiones adicionales.

Las autoridades mantienen la búsqueda activa y han solicitado la colaboración ciudadana para aportar información que ayude a dar con el paradero de los tres internos, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer cómo se produjo la evasión y determinar posibles responsabilidades dentro del centro penitenciario.