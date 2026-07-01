Joven intenta estrangular a su ex por negarse a regresar con él

Un hombre golpeó e intentó estrangular a su expareja luego de que ella se negó a regresar con él. La agresión dejó a la mujer inconsciente en calles de la colonia Nuevo Madero, en Monterrey, Nuevo León, mientras que el presunto responsable fue detenido por elementos de la policía municipal.

La detención de Cristian “N.”, de 25 años de edad, se registró alrededor de las 22:45 horas del lunes en el cruce de las calles 20 de Octubre y Segunda Privada, al oriente de la ciudad, luego de que vecinos solicitaron el apoyo de las autoridades al encontrar a una mujer inconsciente sobre la vía pública.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban recorridos de vigilancia cuando varios habitantes del sector les hicieron señas para que acudieran al lugar.

Al arribar, localizaron a una mujer de 30 años que había recuperado el conocimiento gracias al auxilio que le brindaron vecinos antes de la llegada de los oficiales.

De acuerdo con la información proporcionada por testigos, el hombre que permanecía en el sitio presuntamente había golpeado a la mujer y después la sujetó del cuello hasta dejarla inconsciente. Tras recibir los señalamientos, los policías procedieron a detenerlo.

Las primeras investigaciones señalaron que horas antes ambos habían acudido a una convivencia en una quinta. Durante el encuentro, la mujer le expresó al ahora detenido que no tenía intención de reanudar la relación sentimental que habían mantenido, situación que presuntamente provocó su molestia.

Tras esa conversación, la víctima decidió retirarse del lugar. Sin embargo, el joven la siguió por varias calles de la colonia mientras ambos continuaban discutiendo.

Según el reporte policial, la discusión fue escalando hasta convertirse en una agresión física. El presunto responsable comenzó a golpear a la mujer y posteriormente la tomó del cuello hasta hacer que perdiera el conocimiento, dejándola tendida sobre el pavimento.

Habitantes del sector que observaron lo ocurrido intervinieron para auxiliar a la víctima. Después de varios minutos lograron que recuperara el conocimiento y solicitaron el apoyo de la Policía de Monterrey a través de los números de emergencia.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, el presunto agresor todavía permanecía en la zona. Vecinos lo señalaron directamente como el responsable de la agresión, por lo que fue asegurado por los elementos municipales.

Cristian “N.” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes.