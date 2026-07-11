México celebra la mediocridad y daña su imagen ante el mundo, advierte analista

México proyectó una imagen de mediocridad durante el Mundial 2026, afirma analista Gary Bermúdez cuestiona la cultura de celebrar logros menores

El analista en imagen pública Gary Bermúdez aseguró que la participación de México durante el Mundial 2026 dejó al descubierto un problema más profundo que el desempeño deportivo: una tendencia colectiva a celebrar actitudes y resultados mediocres que, a su juicio, deterioran la imagen del país ante la comunidad internacional.

En entrevista para Imagen Radio, Bermúdez sostuvo que el llamado "orgullo malentendido" ha llevado a normalizar el conformismo y a convertir pequeños logros en grandes hazañas, cuando lo que debería prevalecer es una cultura de exigencia, autocrítica y búsqueda constante de excelencia.

El especialista explicó que, desde la perspectiva de la imagen pública, no le preocupa únicamente el marcador de los partidos, sino la narrativa que los propios mexicanos construyen sobre sí mismos. Consideró que diversos contenidos difundidos mediante inteligencia artificial durante el Mundial reforzaron estereotipos que presentan al país como una nación que privilegia la fiesta sobre la competitividad.

A manera de ejemplo, mencionó videos virales donde la selección mexicana aparecía representada en una trajinera, consumiendo bebidas alcohólicas mientras superaba embarcaciones asociadas con otras selecciones. Para Bermúdez, este tipo de representaciones transmiten una visión superficial y reducen la identidad nacional a clichés.

Critica la falta de autocrítica y la celebración del conformismo

Gary Bermúdez afirmó que México necesita abandonar la costumbre de justificar derrotas o magnificar actuaciones discretas únicamente por el entusiasmo de la afición. En su opinión, competir contra las mejores selecciones, incluso perdiendo, genera mayor aprendizaje que acumular triunfos frente a rivales de menor nivel.

Indicó que durante el torneo observó una narrativa basada en "pequeñas ilusiones" que, lejos de impulsar la mejora deportiva, alimenta una percepción equivocada del verdadero nivel competitivo del país. "Administraron el juego y en cuatro jugadas nos metieron tres goles", señaló al referirse a uno de los encuentros del combinado nacional.

También criticó campañas publicitarias y mensajes que apelan únicamente a la esperanza o a la suerte, como aquellos que pedían llegar al quinto partido "sin penaltis". A su juicio, ese tipo de discursos reflejan una mentalidad conformista que termina proyectando una imagen de mediocridad.

Para el analista, México ya no debería presentarse únicamente a partir de referencias folclóricas como penachos, plumas o guaraches, aunque reconoció el enorme valor cultural de esas raíces. Consideró que el país debe proyectarse como una de las economías más importantes del mundo y transmitir una imagen de innovación, fortaleza y desarrollo.

Pide reconocer a los verdaderos referentes del país

Bermúdez lamentó que mientras miles de personas salen a celebrar partidos de la selección nacional, otros mexicanos que obtienen logros internacionales en ciencia, deporte, tecnología o cultura reciben escaso reconocimiento público.

Como ejemplo, recordó a atletas de disciplinas poco mediáticas que han conseguido campeonatos mundiales con recursos propios, así como a científicos y jóvenes innovadores que han obtenido premios internacionales sin el respaldo institucional que, dijo, merecen.

El especialista señaló que el país debería construir referentes basados en el mérito y el esfuerzo, en lugar de crear "figuras de papel" impulsadas únicamente por la popularidad. Mencionó como ejemplos a deportistas como Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez y otros atletas mexicanos que alcanzaron el éxito gracias a una trayectoria de disciplina y resultados.

Asimismo, destacó que recientemente jóvenes mexicanos obtuvieron reconocimiento internacional por desarrollar un robot para detectar plagas en cultivos de jitomate, un logro que, consideró, debería ocupar un lugar mucho más relevante en la conversación pública que contenidos virales sin mayor trascendencia.

Finalmente, Gary Bermúdez advirtió que mientras México continúe premiando el conformismo y celebrando logros menores, será difícil competir al nivel de las grandes potencias deportivas y culturales. Afirmó que el país necesita fortalecer una cultura de excelencia que impulse el talento nacional y proyecte una imagen acorde con su verdadero potencial ante el mundo.