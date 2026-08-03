Feminicidio de Valeria Márquez: este martes realizarán audiencia de Iván Martín “N”

Por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, Iván Martín “N” fue imputado como parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía de Jalisco en torno a la muerte de la mujer registrada el 13 de mayo de 2025 en Zapopan.

A Iván Martín “N” —aprehendido el pasado primero de agosto— se le formuló imputación a través del Juez Vigésimo de Control y Juicio Oral, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Partido Judicial, Miguel Ángel Galván Esparza.

Durante la audiencia de ayer, el señalado se reservó su derecho a declarar y, a través de su defensa se acogió al término constitucional, por lo que será mañana 4 de agosto, a las 14:00 horas, cuando se dé inicio a la audiencia donde se decidirá si se le vincula a proceso.

Mientras tanto, el sujeto detenido permanecerá en prisión preventiva oficiosa.

El señalado fue aprehendido debido a su posible participación previa, durante y posterior al ataque que privó de la vida a Valeria cuando realizaba una transmisión en vivo.

Las indagatorias acerca de este caso están a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, cuyo Ministerio Público obtuvo los datos de prueba suficientes para obtener los mandamientos judiciales para aprehender a Iván Martín “N” y desahogar un cateo en la colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, donde se aseguraron distintos indicios.

La Fiscalía de Jalisco señaló que continuará con las investigaciones para procurar la justicia en este caso y esclarecer los hechos.