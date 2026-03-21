Piloto mexicano Jorge Cano gana boleto para Dakar

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El mexicano Jorge Cano, piloto profesional de Offroad, conquistó esta semana el Sonora Rally con todos los honores en la categoría Pro Stock UTV llevándose el primer lugar y el único boleto disponible para asistir al Dakar Rally en enero de 2027.

Lo anterior luego de mostrar una gran perseverancia, tras haber buscado este objetivo en el 2020 y 2023 donde quedó en tercero y segundo lugar respectivamente.

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Previamente, Jorge Cano fue campeón mundial en el campeonato de Score International en el 2024, en la misma categoría y segundo lugar en 2025 en la Clase 29.

“¡Nos vamos al Dakar!”, gritaba el piloto mexicano en la meta al finalizar la etapa 5 del Rally y saberse ganador del boleto.

“La cuarta y quinta etapa repletas de dunas que llegaban a más de 150 metros de altura nos exigió lo mejor de nosotros para mantenernos en la primera posición.

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Todo el equipo está muy contento de haber logrado conquistar este Rally por primera vez. Vamos a trabajar todo el año y prepararnos fuerte para honrar este pase al Dakar. Vamos a dar lo mejor de nosotros y seguir poniendo a México en alto en este deporte que tanto nos apasiona”, manifestó.

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Jorge Cano tuvo como navegante a Abelardo Ruanova, originario de Ensenada, Baja California, quien será también su compañero en el Dakar.

Ahora el equipo se prepara para la primer fecha del campeonato mundial de Offroad de Score International a disputarse en San Felipe, Baja California, el próximo sábado 28 de marzo, donde ya ha conquistado dos segundos lugares, pero no ha podido ganarla.

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