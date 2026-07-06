Jinetes se enfrentan con machetes en Ahome y… no hay detenidos | VIDEO

La celebración comunitaria del sábado 4 de julio terminó convertida en una pelea campal, en el ejido El Refugio, en la sindicatura de Higuera de Zaragoza donde varios participantes se enfrentaron con machetes y mecates, incluso montados a caballo. Sin embargo, pese a la violencia captada en video, no hay personas detenidas ni denuncias formales, confirmaron las autoridades municipales.

La riña no llegó primero a las corporaciones policiacas, sino a los teléfonos celulares.

Las imágenes comenzaron a multiplicarse en redes sociales durante la noche y fue hasta el domingo cuando las autoridades tuvieron conocimiento del enfrentamiento.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, reconoció que la corporación nunca recibió un reporte oficial mientras ocurrían los hechos.

No fue un reporte oficial, nos enteramos igual por redes sociales, fue un pleito campal a bordo de algunos equinos, unos sujetos, donde sacaron unos mecates y algunos machetes; de igual forma lo atendimos, no estuvimos en el momento, pero sí hicimos presencia para vigilar que eso no se hiciera más grande".

La intervención policiaca ocurrió cuando la confrontación ya había terminado.

Sin detenidos, sin denuncias y sin registro de lesionados

A varios días del enfrentamiento, el saldo oficial contrasta con las imágenes que circularon ampliamente en internet.

Las autoridades aseguraron que no existen personas detenidas, tampoco denuncias presentadas por los involucrados y, hasta el momento, no tienen registro de que alguno de los participantes haya sido atendido en hospitales o clínicas de la región.

No tenemos reportes, no hubo detenidos, no estuvimos presentes, pero sí lo pudimos atender después, hacer presencia y que esto no se elevara".

La ausencia de denuncias limita la integración de investigaciones formales, pese a que los videos muestran el uso de armas blancas durante la confrontación.

La vigilancia será obligatoria para futuras fiestas

El episodio dejó encendidas las alertas dentro del Ayuntamiento de Ahome.

Tras lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad Pública adelantó que buscará endurecer las medidas para la autorización de festividades en comunidades rurales.

Rodríguez Ponce señaló que se exigirá a síndicos municipales y comisarios que cualquier evento social cuente previamente con presencia policial.

Exigir a las autoridades municipales, síndicos y comisariados, que no se aprueben estas festividades si no es con vigilancia de la policía".

La intención, explicó, es evitar que una celebración vuelva a convertirse en un escenario de violencia.

El reglamento que buscaba frenar el uso de machetes

Lo ocurrido adquiere mayor relevancia porque apenas en marzo pasado, el Cabildo de Ahome aprobó por unanimidad un nuevo reglamento para regular la portación y traslado de machetes y otros objetos punzocortantes en la vía pública.

La iniciativa, impulsada por la regidora Yeniva Gámez López y respaldada por el presidente municipal Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, establece que portar este tipo de herramientas podrá constituir una falta administrativa cuando represente un riesgo para la seguridad de las personas.

El proyecto fue analizado por las comisiones correspondientes y presentado por el secretario de Seguridad Pública, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, con aportaciones del regidor César Emiliano Gerardo Lugo, como parte de una estrategia para fortalecer la prevención de hechos violentos en el municipio.