Excandidato a gubernatura de Guerrero y su defensa por corrido de “El Mencho”

El empresario Pedro Segura Valladares, excandidato a la gubernatura de Guerrero, protagonizó una controversia pública al exigir que el grupo Los Alegres del Barranco interpretara un corrido dedicado a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante un concierto privado celebrado en su rancho la noche del 25 de febrero de 2026.

El episodio ocurrió apenas tres días después de la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hecho que generó una escalada de violencia en distintas entidades del país y un debate nacional sobre la apología del delito en espectáculos públicos.

Durante el cierre del evento —promocionado como familiar y gratuito—, Segura Valladares subió al escenario y solicitó de manera insistente que la agrupación interpretara el corrido “El Del Palenque”, pieza vinculada públicamente con la figura de “El Mencho”.

El vocalista Pavel Moreno respondió que, aunque la canción forma parte de su repertorio histórico, interpretarla nuevamente podría generarles consecuencias legales y administrativas, recordando antecedentes de investigaciones por presunta apología del delito y la revocación de visas estadounidenses tras presentaciones previas en Jalisco y Michoacán donde se proyectaron imágenes del capo.

Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar como ya pasó”, expresó el cantante ante el público.

Ante la negativa, Segura tomó el micrófono y entonó la primera estrofa del corrido, lo que provocó ovaciones entre asistentes. “Yo me la canto, tú nomás dame tono”, insistió, mientras la banda reiteraba que no podía interpretarla ni siquiera de manera instrumental.

No sean pendejos. El evento de anoche… yo lo pagué para mí”, argumentó. “Me gustan los corridos, igual que al gobierno, me gustan los corridos de los capos, ¿cuál es el pedo?”.

Segura aclaró que “nunca conocí al Mencho, nunca lo saludé, nunca lo miré, y ahí están chingando la madre”.

¿Quién es Pedro Segura?

Pedro Segura Valladares fue candidato a la gubernatura de Guerrero en 2021 por la coalición PT-PVEM. En agosto de 2025 fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) bajo acusaciones de delincuencia organizada y presunta vinculación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Un testigo protegido lo señaló como facilitador de un inmueble para retener a cuatro estudiantes. No obstante, la acusación no prosperó judicialmente y, tras una semana bajo custodia, fue liberado por orden judicial por falta de pruebas.

Tras su liberación, el empresario denunció persecución política y sostuvo que las imputaciones eran infundadas. En meses recientes ha manifestado su intención de volver a contender por la gubernatura, ahora bajo el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN).

Pedro Segura Valladares. Captura de video

Narcocorridos, libertad artística y responsabilidad

El incidente reaviva la discusión sobre los narcocorridos, género que ha sido objeto de regulaciones municipales y estatales en distintas regiones del país. Autoridades locales han argumentado que la difusión de contenidos que enaltezcan a líderes criminales puede constituir apología del delito, figura contemplada en diversos marcos normativos.

Especialistas en derecho penal consultados en casos similares han señalado que la tipificación depende del contexto, la intención y la posible incitación directa a conductas ilícitas.

En este contexto, la negativa de Los Alegres del Barranco refleja el impacto que investigaciones previas y sanciones administrativas pueden tener en la actividad artística, especialmente cuando existe exposición pública y digital.

El episodio coloca nuevamente a Pedro Segura en el centro del debate público en Guerrero, particularmente en un escenario donde ha expresado interés por competir nuevamente por el Ejecutivo estatal.

Desde la óptica de comunicación política, el evento podría tener implicaciones en términos de reputación, percepción ciudadana y viabilidad electoral, especialmente considerando el entorno nacional de combate al crimen organizado y sensibilidad social tras la muerte de “El Mencho”.

