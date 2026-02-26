“Fue Muy Emotivo”: Sheinbaum tras homenaje a Fuerzas Armadas en el México vs Islandia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aprovechó la conferencia mañanera de este jueves para agradecer el homenaje que se le hizo a las Fuerzas Armadas durante el partido amistoso de México ante Islandia.

Al respecto, la jefa de Estado consideró esta muestra como algo “muy emotivo”, pues señaló que más allá de lo que pasó el domingo, de las lamentables pérdidas tanto de las fuerzas armadas como de una mujer, lo que hay que resaltar es que se trabaja para regresar a la normalidad.

¿Qué sucedió en el México ante Islandia?

Lejos del resultado en el encuentro entre estas selecciones, el cual fue favorable para México por 4 goles a 0, en el césped del estadio Corregidora en el estado de Querétaro se vivieron momentos especiales y muy emotivos.

Antes del silbatazo inicial, fueron recordados los 25 elementos caídos durante el abatimiento de Rubén “N” Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" el pasado domingo, con música de la banda de guerra, mientras el resto de los presentes en el recinto guardaba un minuto de silencio.

En el césped del estadio Corregidora en el estado de Querétaro se vivieron momentos especiales y muy emotivos.

El acto cívico se llevó a cabo tras haberse entonado el Himno Nacional Mexicano, como es habitual en cada encuentro del Tricolor, teniendo como marco la bandera de México que fue desplegada en gran parte del terreno de juego.

Aunado a lo anterior y como gesto de empatía y gratitud por su servicio a la Nación, una niña fue la encargada de entregar ramos de flores a integrantes del Ejército Mexicano y la Guadiana Nacional, en representación de la Federación Mexicana de futbol (Femex).

Por otra parte, también los futbolistas de la Selección Nacional de México seunieron a la cnmemoración, al portar un moño negro en memoria de los elementos fallecidos en Tapalpa, Jalisco.

Sheinbaum agradece a FIFA por su confianza

La doctora Sheinbaum expresó su agradecimiento al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por la confianza y respaldo para continuar con la organización del Mundial en México, pese a la reciente ola de violencia vinculada a la detención de líderes criminales y la muerte de El Mencho.

Primero darle las gracias a la FIFA y en efecto ayer hizo las declaraciones explicando que no hay ningún problema, las sedes son las que son y no hay ningún cambio", refirió.

