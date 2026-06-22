Javier Lamarque deja la alcaldía de Cajeme; busca gobernar Sonora con Morena

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, solicitó licencia por 90 días al cargo, la cual fue aprobada por unanimidad. Durante ese periodo buscará la coordinación de los Comités de la Defensa de la Transformación en Sonora, con la aspiración de ser el abanderado de Morena al Gobierno del Estado en los comicios locales donde se designará al sucesor del mandatario Alfonso Durazo Montaño.

En conferencia de prensa desde Ciudad Obregón, donde informó que dejará la Presidencia Municipal por 90 días, afirmó que la licencia no significa un alejamiento de los asuntos públicos del Ayuntamiento, por lo que aseguró que permanecerá atento a las necesidades de la ciudadanía y a la marcha de los proyectos que actualmente se desarrollan en Cajeme.

“Voy a tener licencia, pero no voy a desentenderme. Por supuesto que puedo estar respondiendo algunas dudas o preguntas que puedan surgir”, afirmó.

El alcalde con licencia pidió tranquilidad a la población al asegurar que la administración municipal mantendrá el rumbo establecido y que las obras en ejecución continuarán sin contratiempos.

“Quiero asegurarle algo a la gente: todo va a seguir bien. Las obras que hoy están en proceso se van a concluir y también se van a iniciar nuevas obras. Nada se detiene y vamos a seguir adelante en beneficio de nuestro municipio”, agregó.

Será el próximo viernes cuando los aspirantes al Gobierno de Sonora acudan ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cuyo Consejo Político es presidido por el mandatario Alfonso Durazo Montaño.

En Sonora, el próximo gobernador del estado tendrá un periodo de tres años, de 2027 a 2030, para empatar las elecciones locales con las presidenciales.