Jalisco habilita patio para vehículos de plataforma junto al aeropuerto de Guadalajara

Apertura Gobierno de Jalisco patio para operación de vehículos de plataforma junto al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Está ubicado a menos de un kilómetro de la terminal área y su operación mejorará la movilidad, recepción y conexión de visitantes hacia diferentes puntos de la ciudad

Las instalaciones representaron una inversión de 26 millones de pesos; cuenta con 62 cajones de estacionamiento, baños, bebederos, puertos de carga USB, Internet Wi-Fi y cámaras de vigilancia

ALICIA REYES

Para que los visitantes puedan llegar hasta el estacionamiento, el Gobierno de Jalisco facilitará un sistema de transporte gratuito con frecuencia de paso cada 5 minutos

Con la finalidad de diversificar las opciones de transporte para los visitantes que arriben a la ciudad por vía aérea, el Gobierno de Jalisco puso en funcionamiento un patio para la operación de vehículos de plataforma, ubicado a menos de un kilómetro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

De esta forma, las y los visitantes nacionales y extranjeros que quieran desplazarse a través de vehículos de plataformas autorizadas como Didi, Uber e Indrive, a otros puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), municipios del interior del estado, e incluso, a estados vecinos, podrán hacerlo con agilidad, seguridad y eficiencia.

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El patio operativo representó una inversión de 26 millones de pesos y cuenta con instalaciones de primer mundo que facilitarán la logística de este servicio.

Lo anterior será a través de 62 cajones de estacionamiento, baños, bebederos, puertos de carga USB, Internet Wi-Fi, cámaras de vigilancia y funcionamiento 24 horas los siete días de la semana.

Además, el Gobierno de Jalisco dispondrá de un sistema de transporte gratuito que trasladará a los pasajeros, desde la salida del aeropuerto tapatío —en la zona de llegadas internacionales— hasta el patio de operaciones, por medio de camiones que pasarán cada cinco minutos.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, aseguró que este espacio público se consolidó como un modelo alternativo con compatibilidad a la regulación federal, lo que permitirá que los servicios de vehículos de plataforma se realicen de manera segura, eficiente y ordenada.

“¿Qué es lo que logramos con esto? Primero, competencia, para que la gente elija el medio de transporte que más le convenga. Mejor precio, seguridad, servicio. La gente decide en igualdad de circunstancias”, destacó el Gobernador del Estado.

El mandatario estatal destacó que, en colaboración con el Gobierno Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, Jalisco es el primer estado en resolver la operación de taxis de plataformas digitales en inmediaciones de aeropuertos del país.

"El Aeropuerto Internacional de Guadalajara es el único y el primero en el país en resolver el reto de los vehículos de plataforma. Somos el primero, el primero y el único que lo ha resuelto. Sí para el mundial, pero sobre todo para el futuro", destacó Pablo Lemus.

Estuvieron presentes María de Jesús Padilla Romo, Directora del Centro SICT Jalisco; Alberto Esquer Gutiérrez, Jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco; Karina Hermosillo Ramírez, Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio; David Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública; Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte; así como representantes de DIDI México, UBER México e InDrive.