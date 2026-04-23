Pablo Lemus garantizará cobertura médica universal para niñas y niños jaliscienses

El estado de Jalisco se convertirá en la primera entidad del país en garantizar cobertura médica universal para niñas y niños, a través del programa Seguro Médico Al Estilo Jalisco, informó el gobernador Pablo Lemus Navarro.

El anuncio se formalizó con la firma del Decreto de Protección Médica Total para las Niñas y Niños de Jalisco, durante un evento realizado en el Jardín de Niños “Pablo Neruda”, en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con el mandatario estatal, el programa permitirá que estudiantes de educación básica sean afiliados de manera automática y gratuita, sin importar si cuentan o no con seguridad social en instituciones como el IMSS o el ISSSTE. La meta es que alrededor de 1.6 millones de menores tengan acceso a servicios de salud en los 634 puntos que integran la red hospitalaria estatal.

“Cualquier niña o niño, independientemente de que su papá o su mamá esté o no afiliado a alguna institución, tendrá cobertura médica total en el estado”, destacó Lemus Navarro.

El gobernador también adelantó que enviará una iniciativa al Congreso local para que tanto este esquema de salud como el transporte público gratuito para niñas y niños queden establecidos en la ley, con el objetivo de garantizar su permanencia como derechos.

Lemus subrayó que Jalisco ya es la única entidad del país que ofrece transporte público sin costo para este sector de la población, y señaló que estas acciones forman parte de una política integral enfocada en colocar a la niñez en el centro de las decisiones gubernamentales.

El decreto entrará en vigor a partir del inicio del ciclo escolar 2026–2027, y busca eliminar barreras administrativas en el acceso a servicios médicos, al implementar un modelo proactivo en el que la afiliación se realizará directamente a través del padrón escolar.

Por su parte, Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social del estado, destacó que esta iniciativa responde a una visión de equidad, al garantizar que el acceso a la salud no dependa de la condición socioeconómica de las familias.

A su vez, Lemus mencionó que se tendrá cobertura 100 por ciento del sistema de salud estatal con gratuidad absoluta, poniendo a las niñas y niños al frente de las políticas públicas del Gobierno Estatal.

Con esta medida, el Gobierno de Jalisco apuesta por un sistema de protección integral que asegure atención médica oportuna y universal para la población infantil.