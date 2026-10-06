Piden no especular sobre caso del sacerdote asesinado a un costado de la carretera

A tres semanas del homicidio del sacerdote Román de la Cruz Hernández, de 48 años, las autoridades de Hidalgo continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen registrado el pasado 15 de septiembre en el municipio de Lolotla.

El religioso, quien se desempeñaba como párroco de la comunidad de Santa Cruz, en Huejutla, fue encontrado muerto a un costado de la carretera Tlolango-Tetlapayac. Presentaba heridas provocadas por arma de fuego, además de otros indicios de violencia.

Como parte de las diligencias, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) aseguró diversos elementos localizados en el lugar de los hechos, entre ellos una cartulina con un mensaje y una camioneta que quedó incorporada a las pesquisas.

La dependencia mantiene actualmente dos líneas de investigación y trabaja en la identificación del posible móvil, así como en determinar la participación de quienes pudieran estar relacionados con el asesinato.

Hasta este 6 de octubre, la PGJEH señaló que no se ha emitido ninguna orden de aprehensión por este caso, por lo que tampoco existen personas detenidas y puestas a disposición de un juez por el homicidio.

El caso provocó pronunciamientos de la Diócesis de Huejutla y de la Conferencia del Episcopado Mexicano, organismos que expresaron su condena por el asesinato y demandaron el esclarecimiento de los hechos.

Mientras las autoridades continúan con las diligencias, representantes de la Iglesia también han llamado a evitar versiones no confirmadas y especulaciones en torno al crimen, a la espera de que la investigación permita establecer oficialmente lo ocurrido y determinar responsabilidades.

El sacerdote Román de la Cruz Hernández, de 48 años, quien fue hallado sin vida el pasado 15 de septiembre Foto: Especial

Atropella a abuelita y huye del lugar

Días atrás, una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada en la zona de San Judas, en la comunidad de Carboneras, Mineral de la Reforma.

De acuerdo con la información disponible, la víctima sufrió una fractura en un brazo y lesiones en los tendones, por lo que requiere atención médica.

Tras el incidente, el conductor del vehículo involucrado se retiró del lugar, por lo que se busca obtener información que permita establecer su identidad y la unidad que conducía.

El hecho generó un llamado a quienes hayan presenciado el atropellamiento o cuenten con imágenes, datos o cualquier información relacionada con el vehículo involucrado, a fin de que puedan proporcionarla a las autoridades correspondientes.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente deberán ser determinadas mediante las investigaciones, así como las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.

Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada en la zona de San Judas, en la comunidad de Carboneras, Mineral de la Reforma.

De acuerdo con la información disponible, la víctima sufrió una fractura en un brazo y lesiones en los tendones, por lo que requiere atención médica.

Tras el incidente, el conductor del vehículo involucrado se retiró del lugar, por lo que se busca obtener información que permita establecer su identidad y la unidad que conducía.

El hecho generó un llamado a quienes hayan presenciado el atropellamiento o cuenten con imágenes, datos o cualquier información relacionada con el vehículo involucrado, a fin de que puedan proporcionarla a las autoridades correspondientes.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente deberán ser determinadas mediante las investigaciones, así como las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.