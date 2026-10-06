Sujetos armados asaltan a joven que se dirigía en patín eléctrico a su trabajo

Sujetos armados asaltaron, en tan sólo unos instantes, a un joven que transitaba a bordo de un patín eléctrico en dirección a su trabajo por calles de la capital de Puebla.

Un video, de apenas unos segundos de duración, muestra el momento en el que dos hombres armados, quienes utilizan cubrebocas y gorras para no ser identificados, asaltan al joven a plena luz del día en calles de la colonia Lomas Flor del Bosque.

La grabación se puede ver que uno de los sujetos saca un arma de su mochila, misma que utiliza para amedrentar al joven y despojarlo de su patín eléctrico, así como de otras cosas con las que viajaba en ese momento; el otro asaltante también apunta a la víctima con una pistola que saca de entre sus ropas y se une a su compañero para continuar la agresión.

De acuerdo con testigos, tras asaltar al joven y despojarlo de sus pertenencias, los dos asaltantes huyeron a bordo de un vehículo que los esperaba estacionado muy cerca de la calle Cedro, sitio en el que se registraron los hechos.

En Hidalgo asaltan a aluno afuera de un kínder

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Por Emmanuel Rincón

Días atrás, un adolescente de 15 años fue víctima de un presunto asalto con arma de fuego mientras caminaba por calles del fraccionamiento Sadasi, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

De acuerdo con habitantes de la zona, el menor se dirigía a encontrarse con un compañero para posteriormente abordar un taxi, cuando fue interceptado cerca del kínder Robert Owen por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta.

Uno de los sujetos habría descendido del vehículo y sacado una pistola para amenazar al estudiante y exigirle sus pertenencias. Los individuos se llevaron una mochila que contenía útiles escolares, además de un teléfono celular y un reloj.

Luego del atraco, los presuntos responsables huyeron en la motocicleta con rumbo desconocido, mientras el adolescente quedó en el lugar sin sus pertenencias.

El hecho provocó inquietud entre vecinos, quienes señalaron que recientemente se han registrado otros robos presuntamente cometidos por personas que utilizan motocicletas para desplazarse.

Según los testimonios recabados entre pobladores, otros casos habrían ocurrido en Fuentes de Tizayuca y Los Héroes Tizayuca, además del registrado recientemente en Haciendas de Tizayuca.