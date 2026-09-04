 ISSSTE invita a trabajadores públicos y privados a sumarse a PENSIONISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) invitó a trabajadores del sector público y privado a incorporarse a PENSIONISSSTE, al destacarla como la única Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) 100 % pública y la de menor costo en el mercado.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, explicó que la institución cobra una comisión del 0.52 por ciento, la más baja dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), lo que permite a las y los cuentahabientes conservar una mayor proporción de sus ahorros individuales.

Batres Guadarrama subrayó que PENSIONISSSTE ópera bajo un esquema social sin fines de lucro que incluye la distribución anual de su remanente de operación. A través de este mecanismo de reparto, los trabajadores con menores ingresos pueden recuperar hasta el 100 por ciento de las comisiones pagadas durante el año.

En el ámbito financiero, la Afore pública registró un rendimiento promedio ponderado de 7.55 por ciento, lo que representa un incremento de 176 puntos base en comparación con los niveles observados en octubre de 2024.

En cuanto a la atención al usuario, la institución reportó una disminución del 34 por ciento en los tiempos de espera para la asignación de citas entre octubre de 2024 y julio de 2026, además de implementar servicios domiciliarios y hospitalarios para personas con movilidad reducida.