Mijes exhibe ineficiencia y corrupción de Agua y Drenaje de Monterrey

Acompañado de vecinos que están hartos de vivir entre aguas negras y sin acceso digno al vital líquido, Andrés Mijes exhibió este viernes la “ineficiencia y la corrupción” de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) y del Gobierno de Nuevo León.

Alrededor de la 1:30 de la tarde, Mijes arribó a las instalaciones de AyD acompañado del grupo de vecinos para instalar el “Monumento a la ineficiencia y la corrupción” frente a las oficinas de la dependencia, ubicadas en la calle Matamoros, en la colonia Obispado.

Junto a los vecinos, el aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional señaló que la falta de atención y las cuestionables decisiones que ha tomado el gobernador Samuel García han debilitado a Agua y Drenaje.

“Gobernador, ya no es tiempo de más poses y redes sociales. Tu gobierno ya se está acabando y tienes muchos pendientes y muy pocos resultados.

“Samuel, ya no simules que trabajas con plumas y lápices en el escritorio, ponte a trabajar en el territorio. Nuevo León no es cualquier cosa, es el estado más fuerte del país y su gente merece respeto”, dijo Mijes.

Al señalar que las fugas de aguas negras no son una simple molestia, sino que representan un problema de salud pública, Mijes urgió al gobernador a ponerse a trabajar para solucionar este problema.

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“No nos acostumbremos a que Nuevo León huela mal, que huela a corrupción. Es tiempo de levantar la mirada, de recuperar la capacidad de cumplir y transformar lo que no funciona”, indicó.

Al colocar simbólicamente un sello de “clausura” en las puertas de la paraestatal y, a la par, dejar un “Monumento a la Ineficiencia y la Corrupción”, Mijes exigió esclarecer el destino de los 4 mil millones de pesos relacionados con el llamado Impuesto Verde y conocer por qué una dependencia como Agua y Drenaje, que se supone cuenta con recursos tan importantes, enfrenta carencias para resolver problemas básicos de drenaje.

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También aprovechó para denunciar que las malas decisiones que ha tomado el Estado han provocado que la mitad de la red de drenaje, de casi 10 mil kilómetros, esté colapsada.

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Incluso lamentó que, contrario a lo que ha impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde la honestidad de su trabajo sí ha dado resultados positivos, en Nuevo León el gobernador no lo esté logrando.

Ante los vecinos, Mijes llamó al gobernador Samuel García a dejar de lado el “Modo No” y convocó a toda la sociedad a que se sume para acabar con el mal olor de la corrupción y la improvisación, y construir unidos el mejor Nuevo León de la historia con el “Modo Sí”.