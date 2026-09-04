Claudia Sheinbaum auxilia a adulta mayor que se desmayó en San Luis Potosí
Al concluir una asamblea informativa, la Presidenta descendió de su vehículo para auxiliar a una mujer adulta mayor que se desvaneció cerca de donde fue el evento
La presidenta Claudia Sheinbaum auxilió a una adulta mayor que se desvaneció al finalizar su evento en la Arena Potosí, donde informó sobre los logros de su Segundo Informe de Gobierno.
La presidenta Claudia Sheinbaum se dio cuenta de la situación, bajó de su camioneta y fue a apoyar a la mujer que se encontraba en el suelo.
En el video difundido se observa que la mandataria federal permaneció con la mujer hasta que llegaron los servicios de emergencia para brindarle atención médica.