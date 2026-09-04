A cuatro años del gobierno de Julio Menchaca, ¡Hidalgo es una potencia en marcha!

Hidalgo se ubica entre los 10 estados más seguros del país, con una reducción del 71 y 24 por ciento en extorsión y homicidios, reportó Julio Menchaca, al presentar su Cuarto Informe de Gobierno.

Ante beneficiarios de los programas sociales, autoridades de los tres niveles de gobierno y personalidades de la vida pública de Hidalgo, reunidos en el recinto ferial de Pachuca, el Gobernador de Hidalgo anunció tres obras que fortalecerán la movilidad en la entidad: la construcción del eje transversal Actopan-Atotonilco el Grande, la ampliación de la carretera México-Pachuca y el Río de las Avenidas.

Al abundar los avances en materia de infraestructura pública, el Ejecutivo estatal detalló que se han destinado 25 mil millones de pesos para ejecutar más de 4 mil 500 obras, a las cuales se sumará la construcción del eje transversal Actopan-Atotonilco el Grande que unirá las carreteras federales México-Laredo y México-Tampico con una inversión superior a los 900 millones de pesos.

En ese marco, confirmó la ampliación a ocho carriles de la carretera México-Pachuca, con una inversión de más de 3 mil 200 millones de pesos; y más de 2 mil millones de pesos para continuar la construcción del encauzamiento y terminación de vialidades en concreto hidráulico del Río de las Avenidas, desde la carretera Antigua La Paz hasta el bulevar Las Torres.

A cuatro años de esta administración, la entidad se está transformando: “¡Hidalgo es una potencia en marcha!”, subrayó Julio Menchaca Salazar al rendirle cuentas al pueblo hidalguense.

Tenemos las condiciones para convertirnos en un referente nacional de desarrollo equilibrado, con justicia y visión de largo plazo. El compromiso más importante es que el avance se refleje en cada comunidad. Hoy miles de familias cuentan con mejores oportunidades para salir adelante, con seguridad, educación, bienestar, servicios e infraestructura”.

El gobernador Menchaca reportó que en cuatro años de su administración el presupuesto para programas sociales suma una inversión acumulada superior a los 12 mil millones de pesos; lo cual contribuyó a que más de 154 mil hidalguenses salieran de la pobreza.

Resaltó también que Hidalgo vive una de las etapas de mayor dinamismo en su historia con la atracción de 130 proyectos que representan una inversión de más de 147 mil millones de pesos y la generación de 191 mil empleos directos e indirectos.