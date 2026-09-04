Capturan a 6 pistoleros en Ciudad Juárez y rescatan a migrantes

Elementos de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua, detuvieron en esta frontera a seis hombres con armas de fuego que posiblemente han sido utilizadas en homicidios.

Además, los presuntos delincuentes tenían cautivos a dos migrantes, quienes habían pagado miles de dólares para ser cruzados a los Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad Publica de Chihuahua informó que, en coordinación con la Guardia Nacional, lograron el rescate de dos personas migrantes que se encontraban en una vivienda en el poblado de San Isidro, en Ciudad Juárez.

Durante la intervención, los elementos de seguridad llevaron a cabo la detención de seis hombres, así como el decomiso de siete armas de fuego, un vehículo y dos motocicletas.

Los hechos se registraron cuando los agentes detectaron a dos masculinos que circulaban a bordo de motocicletas y que, a simple vista, portaban lo que aparentaban ser armas de fuego cortas a la altura de la cintura.

Al marcarles el alto, ambos sujetos hicieron caso omiso y continuaron su desplazamiento hasta ingresar a un domicilio ubicado sobre la calle Venustiano Carranza Sur.

Los agentes localizaron al interior del inmueble a otros cuatro hombres, a quienes les aseguraron diversas armas de fuego, consistentes en tres armas largas y cuatro armas cortas, además de sus respectivos cargadores y cartuchos útiles.

Asimismo, en una de las habitaciones del inmueble fueron localizadas dos personas que manifestaron ser migrantes, quienes señalaron que se encontraban en el lugar a la espera de ser trasladadas de manera ilegal hacia los Estados Unidos.

Las seis personas aseguradas fueron identificadas como: