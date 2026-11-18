Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dio inicio a la distribución de 701 monitores de signos vitales en salas de urgencias de 130 hospitales.

“En el @ISSSTE_mx continuamos fortaleciendo las áreas de urgencias de nuestros hospitales. Para un mejor control de las y los pacientes, adquirimos 701 monitores de signos vitales”, publicó en redes sociales.

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La donación de los equipos se logró mediante una inversión de más de 116 millones de pesos, los cuales han sido distribuidos en 18 entidades.

Las entidades que han resultadas beneficiadas son: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

Por su parte, Martí Batres destacó que los monitores, de última generación, permiten vigilar de manera continua y en tiempo real el estado de salud de pacientes en condición crítica.

“Cuentan, además, con pantalla táctil y baterías recargables. Son ligeros y pueden instalarse fácilmente en camillas de traslado para mantener el monitoreo durante la movilización de los pacientes”, indicó.

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Brayan Humberto Horta Cerón, jefe de departamento de la Subdirección de Infraestructura del ISSSTE, resaltó que la adquisición de estos dispositivos responde al impulso de la actual administración para modernizar las unidades médicas con el equipamiento necesario para brindar un mejor servicio.