Isla de calor en Xalapa eleva hasta 9.7 °C la temperatura nocturna

XALAPA, Ver.— Son las seis de la mañana. En teoría, es el momento más fresco del día, cuando la tierra debería haber soltado toda la radiación que absorbió bajo el sol de la tarde anterior. Pero en el corazón de la capital veracruzana, el termómetro marca casi diez grados más que en las zonas arboladas de la periferia.

No es una falla en los instrumentos ni un capricho meteorológico, sino la huella térmica de la ciudad.

A este fenómeno se le conoce como isla de calor urbana, una trampa silenciosa que se replica en prácticamente todas las metrópolis del país. Durante el día, el concreto, el pavimento y los techos absorben la radiación solar como una batería gigante; al caer la noche, mientras el campo se enfría con rapidez, la ciudad sigue irradiando ese calor acumulado hacia las calles y al interior de las viviendas.

Las ciudades son organismos vivos que generan su propio clima al crecer. Lourdes López

Aunque suele pensarse como un problema exclusivo de las urbes desérticas o las megaciudades, Xalapa —históricamente celebrada por su niebla, sus lluvias y su clima templado— se ha convertido en un laboratorio inesperado para entender cómo el crecimiento desordenado altera el termómetro. Durante casi cuatro décadas, especialistas de la Universidad Veracruzana (UV) han rastreado este fenómeno calle por calle, y sus hallazgos funcionan hoy como una advertencia para el resto del país.

Cuando pensamos en calor extremo, imaginamos el sol a plomo del mediodía. Sin embargo, el verdadero rostro de la isla de calor aparece de madrugada. Al comparar los registros de la segunda ola de calor de 2024 entre el centro de Xalapa y El Castillo —una localidad cercana con mayor cobertura vegetal—, la maestra en Ciencias de la Tierra Raquel Luisa Hernández Parra encontró una brecha promedio de 3.4 grados Celsius. Pero el 9 de mayo, a las 6:00 de la mañana, la diferencia se disparó a 9.7 grados.

La explicación detrás de esa cifra es física pura, resume el investigador Adalberto Tejeda Martínez: en un terreno natural con plantas y humedad, el sol gasta buena parte de su energía en evaporar agua; en una calle sellada con cemento, sin árboles ni cuerpos de agua, toda esa energía se queda atrapada en los materiales y calienta directamente el aire que respiran los habitantes.

En una calle sellada con cemento, sin árboles ni cuerpos de agua, toda la energía se queda atrapada. Lourdes López

Las ciudades no son bloques estáticos; son organismos que crecen y arrastran consigo su propio clima. Al revisar mapas y mediciones desde los años ochenta, la especialista Daniela Cruz Pastrana documentó cómo el núcleo más caliente de Xalapa fue migrando al ritmo de las constructoras. En 1987, el calor se concentraba en el primer cuadro comercial. Para 1998, con el auge de nuevas plazas y avenidas, la mancha se desplazó hacia el oriente. Hoy, como advierten los estudios recientes presentados por Karla Pereyra Castro, los puntos críticos avanzan hacia el sur y la zona conurbada con Emiliano Zapata, justo donde los fraccionamientos y el asfalto le ganan terreno a la vegetación.

Cuando la mirada pasa del aire al suelo, el contraste es todavía más severo. Imágenes satelitales analizadas en la UV detectaron superficies urbanas que alcanzaron los 43.59 grados Celsius, casi cinco grados por encima de las zonas arboladas. El estudio de 40 áreas verdes demostró que los parques grandes —de más de seis hectáreas— logran enfriar su entorno inmediato hasta en dos grados, pero su alivio tiene un límite físico: apenas alcanza unos 50 metros a la redonda.

A la transformación del suelo se suma la crisis climática global. Un análisis de 25 años del Observatorio Meteorológico de Xalapa, presentado por el investigador Baruch Vera, revela que mientras a principios de siglo se registraban unas seis olas de calor por lustro, entre 2020 y 2024 ocurrieron 20 episodios extremos, uno de ellos de 46 días consecutivos.

Expertos afirman que de poco sirve plantar especies sin agua disponible, sin analizar los corredores de viento o sin cambiar los materiales con los que se pavimentan las banquetas. Lourdes López

Aquí es donde el diseño urbano define quién sufre más. En el centro de la ciudad, donde 98% de la superficie es impermeable, el calor se vuelve insoportable durante la noche, impidiendo el descanso térmico del cuerpo humano. En zonas más abiertas y vegetadas, como los alrededores del Velódromo, los picos ocurren de día, pero la noche ofrece tregua. Una ola de calor es un evento regional; la isla de calor es un problema de arquitectura urbana. Cuando ambas coinciden, el asfalto convierte la noche en un horno.

Durante años se pensó que la altitud protegía a las ciudades de montaña del calor extremo. Pero al cruzar datos satelitales con el índice de vegetación de las colonias, el arquitecto Juan Andrés Sánchez García comprobó que pesa más la sombra de un árbol que los metros sobre el nivel del mar.

Puede haber colonias muy altas, pero si no tienen ni un árbol, la temperatura de la superficie sigue aumentando", advierte.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que el remedio no puede ser una receta única ni una campaña improvisada de reforestación. De poco sirve plantar especies sin agua disponible, sin analizar los corredores de viento o sin cambiar los materiales con los que se pavimentan las banquetas. Como resume Baruch Vera: "Antes de dar la medicina hay que diagnosticar; no podemos poner una solución pareja para toda la ciudad".

En urbes que crecen sin pausa de norte a sur de México, la discusión ya empieza a mirar hacia soluciones de emergencia, como habilitar edificios públicos en refugios climáticos durante los días más crudos. Pero la lección de fondo que deja el laboratorio de Xalapa es más profunda: cada vez que una ciudad sustituye un metro de tierra húmeda por concreto, no solo cambia su paisaje; está firmando un nuevo clima para quienes la habitan.