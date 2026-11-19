Consejerías del INE calificaron de poco “serias” e “irresponsables” las peticiones de cuatro expresidentes del IFE/INE de reconformar al Consejo General para generar confianza, luego del escándalo por corrupción en el que se vio envuelto el Instituto.

Woldenberg, Ugalde, Valdés y Córdova dijeron en conferencia de prensa del miércoles que se debería revisar a las consejerías, sobre todo aquellas que llegaron al INE luego que Morena excluyo a la oposición de los acuerdos.

Los expresidentes dijeron que, por dignidad, esas consejerías deberían renunciar.

Hay que recordar que Guadalupe Taddei, Arturo Castillo, Rita Bell López y Jorge Montaño, llegaron por tómbola mientras Frida Gómez, la propia Blanca Cruz y Arturo Chávez, fueron designados sin la participación de la oposición, por una mayoría calificada de Morena y sus aliados.

El consejero Ucc Kib Espadas, abordado por los medios al llegar a la sesión de este jueves, dijo que “si han de acusar de indigno a alguien que lo digan yo no tengo nada que responder a esa tontería, por qué la voy a tomar en serio, no es seria la propuesta”.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey consideró “irresponsable”, tal propuesta debido a lo avanzado de la organización del proceso electoral 2027.

Me parece absolutamente irresponsable estamos en noviembre y a ver estamos a nada de empezar precampañas, procesos electorales ya empezaron en el país, me parece absolutamente irresponsable una propuesta de ese tamaño en proceso electoral, otra vez el mas grande de la historia en el que ya estamos”, sobre todo dijo, cuando partidos, ciudadanos y la institución necesitan estabilidad.

Por otra parte, la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, dijo respetar los puntos de vista de los expresidentes, pero evitó hacer mayor comentario.

También declinó opinar sobre la dilación en el lanzamiento de la convocatoria por parte de la cámara de Diputados para designar a la nueva presidencia.

Dijo que “los tiempos que ellos convengan acuerden y sobre los cuales vayan avanzando son respetables, nosotros no tendríamos que emitir ninguna opinión porque nosotros no somos autoridad competente que si podemos hacer nosotros seguir refrendando el compromiso que tenemos con este trabajo que sea continuo que sea transparente que sea colegiado y que garantice en todas las fases el proceso electoral que estamos llevando en curso”.

En tanto, Humphrey Jordan comentó que será a inicios de año que las consejerías platiquen si se mantiene la presidencia provisional de Blanca Cruz o hay cambios, ya que se tenga claro si la cámara de diputados logra consensar una convocatoria para la designación, o no.

Blanca Cruz mencionó que no han platicado del tema entre los diez consejeros pero que cualquier decisión será tomada entre las diez consejerías.