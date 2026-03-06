Inyectarán 100 mil mdd en áreas clave; gobierno federal ratifica inversiones

Empresarios que se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum el miércoles en Palacio Nacional ratificaron su intención de invertir alrededor de 100 mil millones de dólares en diversos rubros en el país, confirmó la titular del Ejecutivo en la rueda de prensa matutina.

En el encuentro estuvieron presentes Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol; el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim; Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex, América Móvil, Grupo Carso y Grupo Sanborns; José Antonio Fernández Garza, presidente de Femsa y Coca Cola; Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte, entre otros.

Ayer plantearon cerca de 100 mil millones de dólares de inversiones en los siguientes años, empresarios mexicanos (para) el crecimiento económico del país”, comentó Sheinbaum, en la rueda de prensa.

“Fue muy buena reunión. Ellos muy optimistas de cómo se va avanzando en el país y muy optimistas de 2026 en el crecimiento económico del país”, puntualizó la Presidenta en su conferencia matutina.

Las inversiones se habían anunciado en el marco del Plan México, que tiene un año de vigencia, y fueron ratificadas ante la titular del Ejecutivo.

En el encuentro estuvieron presentes también la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Hacienda, Edgar Amador; la secretaria de Energía, Luz Elena González; así como Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, y Francisco Cervantes, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Algunos objetivos del Plan México

**50% por ciento de la proveeduría y el consumo nacional será hecho en México en los sectores textil, calzado, mobiliario y juguetes.

**Reducir los trámites requeridos para la inversión en el país.

**Impulsar los Polos de Desarrollo para el Bienestar, infraestructura (carreteras, trenes, puertos) y apoyo a pymes.

*mcam