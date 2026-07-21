Investigan a empresa Kansas City por muerte de niño Tadeo en cruce ferroviario

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán abrió una línea de investigación para determinar si la empresa Kansas City cumplió con los protocolos y medidas de seguridad en el cruce ferroviario donde Tadeo, un niño de seis años, perdió la vida al intentar cruzar las vías junto con su madre en la ciudad de Morelia.

El caso ha generado una profunda conmoción entre la población y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en los cruces del ferrocarril, donde vecinos denuncian que el paso del tren puede bloquear la circulación durante largos periodos, obligando a peatones y automovilistas a asumir riesgos.

El vicefiscal Israel Vega Rodríguez informó que la carpeta de investigación continúa abierta y que el Ministerio Público ya requirió a la empresa ferroviaria la documentación relacionada con los protocolos de seguridad implementados en ese punto.

Estamos en la etapa de solicitar la existencia de los protocolos de seguridad, así como de las diferentes medidas que utilizan para cruzar las vías del tren. Queremos verificar si efectivamente se cumplen esos protocolos", declaró el funcionario.

Explicó que la Fiscalía busca establecer si Kansas City cumplió con las obligaciones que le corresponden para garantizar condiciones de seguridad en ese cruce ferroviario.

Agregó que, una vez concluido el análisis de la información proporcionada por la empresa, la autoridad ministerial determinará si existen elementos para fincar alguna responsabilidad derivada de los hechos.

La Fiscalía busca establecer si Kansas City cumplió con las obligaciones que le corresponden para garantizar condiciones de seguridad en ese cruce ferroviario. Facebook

Tragedia que conmocionó a Morelia

De acuerdo con las investigaciones, Tadeo y su madre intentaron cruzar las vías pasando por encima de uno de los vagones que permanecían detenidos sobre la avenida Michoacán, cuando el tren reanudó su marcha y el menor fue arrollado.

Vecinos de colonias como Jacarandas, así como de zonas de Periférico, Periodismo y El Pípila, señalan que esta práctica se ha vuelto frecuente debido a que el ferrocarril puede permanecer detenido hasta 45 minutos, bloqueando completamente la circulación.

Aunque las autoridades han reiterado el llamado a no cruzar por encima o debajo de los vagones, habitantes sostienen que la falta de infraestructura peatonal segura incrementa el riesgo para quienes diariamente necesitan atravesar las vías.

Veladoras, flores y juguetes recuerdan a Tadeo

A casi dos días del accidente, el cruce de la avenida Michoacán con la calle Ferrocarriles, en la colonia Jacarandas, permanece convertido en un improvisado memorial.

Veladoras, flores, mensajes, juguetes, dulces y globos fueron colocados por vecinos y familiares en memoria del menor, mientras decenas de personas continúan deteniéndose unos instantes para observar el lugar donde ocurrió la tragedia.

El ambiente en la zona refleja el impacto que provocó el accidente. Comercios cercanos permanecen con menor actividad, vecinos observan desde sus viviendas y quienes transitan por el sitio suelen bajar la mirada o cruzar hacia la acera opuesta para evitar revivir el momento.

Durante la cobertura realizada en el lugar, incluso pudo escucharse el reclamo de un peatón: "¡Que ya saquen el tren!", expresión que resume el malestar de habitantes que durante años han denunciado los prolongados bloqueos ferroviarios.

Tras el fallecimiento de Tadeo, habitantes de la zona han reiterado la necesidad de construir puentes peatonales y otras obras de infraestructura que permitan cruzar las vías sin poner en riesgo la vida.

En el sitio todavía permanecen mensajes colocados durante una protesta ciudadana realizada días atrás, en la que vecinos exigieron soluciones permanentes para evitar nuevas tragedias.

El llamado de la comunidad es que la muerte del menor marque un punto de inflexión para mejorar la seguridad en los cruces ferroviarios de Morelia.