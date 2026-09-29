Investigación por muerte bebés en Durango sigue abierta; 'no se pueden adelantar conclusiones': Zoé Robledo

La investigación por la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango continúa abierta, mencionó el director general instituto, Zoé Robledo Aburto.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el funcionario informó que las investigaciones médica, legal y laboral permanecen en curso y advirtió que “no se pueden adelantar conclusiones” mientras no concluyan los análisis correspondientes.

El director del Seguro Social explicó que uno de los acuerdos alcanzados con las madres y padres de los recién nacidos fallecidos es que cualquier nuevo hallazgo de las investigaciones será comunicado primero a las familias y posteriormente a los medios de comunicación.

Cuatro bebés dieron positivo a bacteria

Los cinco fallecimientos ocurrieron entre el 15 y el 19 de septiembre. De acuerdo con los avances dados a conocer por el IMSS, tres de los recién nacidos murieron el 15 de septiembre, uno más el 18 y el quinto el 19.

En total, entre el 1 y el 19 de septiembre fueron atendidos 11 recién nacidos en condiciones graves en la UCIN. Seis fueron dados de alta, mientras que cinco fallecieron.

Los estudios epidemiológicos confirmaron la presencia de Klebsiella pneumoniae en cuatro de los cinco bebés que murieron. Sin embargo, la coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, Adriana Toríz Saldaña, ha subrayado que este hallazgo no permite establecer todavía una relación causal entre la bacteria y cada uno de los fallecimientos.

El quinto recién nacido fallecido no presentó el microorganismo en los estudios realizados.

Como parte de las investigaciones, el IMSS informó el 24 de septiembre que concluyó el periodo de observación de los cultivos que estaban pendientes de los bebés que compartieron la UCIN. Las muestras fueron enviadas a la Ciudad de México para realizar una secuenciación genética de la Klebsiella pneumoniae, cuyos resultados permanecen pendientes.

El IMSS concluyó el periodo de observación de los cultivos que estaban pendientes de los bebés que compartieron la UCIN. Las muestras fueron enviadas a la Ciudad de México. Cuartoscuro

Robledo se reunió con las familias

El pasado viernes, Zoé Robledo acudió a Durango para reunirse con madres, padres y familiares de los recién nacidos fallecidos. Durante el encuentro, el director del IMSS ofreció una disculpa a nombre del Instituto, escuchó los planteamientos de las familias y acordó mantener el acompañamiento durante el desarrollo de las investigaciones.

Tras la reunión, el funcionario recorrió el HGZ No. 1 y supervisó las condiciones de operación de la unidad médica, además de las acciones relacionadas con el abasto de medicamentos, insumos y equipo.