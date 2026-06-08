En una planta de fertilizantes Fermachem invierte 28 mmdp en Durango

El estado de Durango recibirá una inversión de 28 mil millones de pesos gracias a la construcción de la planta Fermachem, la cual tiene como objetivo ayudar a fortalecer al campo mexicano.

Este proyecto es resultado del trabajo realizado por el gobernador Esteban Villegas junto con Fernando y Manuel Calvillo Álvarez, copresidentes de Fermaca Dreams, para hacer realidad una de las inversiones más importantes en la historia de Durango.

Ray Fletcher, CEO de Fermachem, explicó que la planta será una de las más modernas del continente y permitirá reducir la dependencia de fertilizantes importados.

Excélsior

Además, detalló que se eligió a Durango porque tiene una ubicación estratégica, acceso competitivo al gas natural y condiciones de confianza para el desarrollo de grandes proyectos industriales.

Se prevé que la planta, ubicada en Lerdo, producirá un millón de toneladas de fertilizante al año, a lo que se añade la generación de más de 3 mil empleos durante su construcción, así como alrededor de 450 puestos permanentes una vez que entre en operación.

Fernando Calvillo, copresidente de Fermaca Dreams, afirmó que Fermachem busca fortalecer la soberanía alimentaria del país mediante la producción nacional de fertilizantes.

Excélsior

A lo que se añade un factor social, ya que el proyecto contempla una aportación superior a los 200 millones de pesos para acciones de beneficio comunitario en Lerdo y Durango.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, comentó que este proyecto representa uno de los logros más importantes de su administración, además de marcar un antes y un después para Durango.

Agregó que la llegada de Fermachem es resultado de años de trabajo, gestión y coordinación entre la iniciativa privada y los gobiernos tanto estatal como federal para concretar una mega inversión estratégica.

Excélsior

Por lo mismo, el gobernador confió en que Durango está listo para competir y crecer en el sector industrial, lo que también se refleja en proyectos como la presa El Tunal II, la planta potabilizadora, la expansión de la red de gas natural y nuevas inversiones privadas.