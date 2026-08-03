Inundaciones en México: la emergencia continúa después de que baja el agua

Las lluvias intensas pueden modificar en cuestión de horas la vida de una comunidad. El desbordamiento de ríos y arroyos, los deslaves, las calles anegadas y los cortes de energía afectan viviendas, caminos y servicios básicos, pero también dificultan la comunicación entre las familias y la llegada de los equipos de emergencia.

Ante este tipo de fenómenos, la primera prioridad es proteger a la población. Sin embargo, la respuesta también requiere mantener abiertas las vías de comunicación, localizar a las personas incomunicadas, restablecer la electricidad y determinar qué viviendas pueden volver a ocuparse.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la atención debe realizarse mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. En estas tareas participan autoridades de Protección Civil, las Fuerzas Armadas, organismos encargados del agua y la electricidad, personal de salud y servidores públicos que levantan los censos de daños.

El 079 no sustituye al número de emergencias

Una inundación puede dejar comunidades incomunicadas aun cuando las personas se encuentren a salvo. La falta de energía, señal telefónica o acceso por carretera puede impedir que una familia conozca el paradero de uno de sus integrantes.

Para atender estos reportes, el Gobierno de México habilitó el 079 como línea de apoyo para localizar o reportar a familiares y personas desaparecidas por las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. El servicio se encuentra disponible durante las 24 horas.

Esta línea tiene una función específica y no sustituye al 911, que debe utilizarse cuando existe una emergencia inmediata que requiere atención médica, rescate, seguridad pública o intervención de Protección Civil.

Prepararse antes reduce el margen de improvisación

Las medidas preventivas parecen sencillas, pero pueden marcar la diferencia cuando el agua comienza a subir. Proteger documentos, identificar rutas de evacuación y conocer la ubicación de los refugios temporales permite salir con mayor rapidez y evita regresar a una zona de riesgo para recuperar objetos.

También es importante establecer un punto de reunión familiar y definir quién apoyará a niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y animales de compañía.

Recomendaciones básicas para actuar antes, durante y después de una inundación. Alexandro Medrano

La mochila de emergencia debe ser ligera y contener únicamente lo indispensable: agua, lámpara, radio, cargador, medicamentos, documentos protegidos y un botiquín básico. Su objetivo no es cubrir todas las necesidades durante varios días, sino facilitar una evacuación rápida y segura.

Durante la inundación, uno de los mayores riesgos es intentar cruzar una calle cubierta por agua. La corriente puede ocultar coladeras abiertas, desniveles, cables energizados o daños en el pavimento. Tampoco es posible calcular desde la superficie la fuerza con la que se desplaza el agua.

La recomendación es no cruzar a pie ni en automóvil, alejarse de ríos, barrancas y zonas bajas, y seguir únicamente las indicaciones de las autoridades. Si es seguro hacerlo, también debe cortarse el suministro eléctrico y de gas.

El regreso debe hacerse con autorización

Cuando deja de llover, el peligro no desaparece de inmediato. Las paredes pueden haber perdido estabilidad, las instalaciones eléctricas pueden conservar humedad y el agua acumulada puede contener residuos, combustibles o aguas negras.

Antes de volver a una vivienda debe verificarse que no existan grietas nuevas, hundimientos, olor a gas, cables expuestos o inclinaciones en muros y techos. Si hay señales de daño estructural, la revisión debe quedar en manos de personal especializado.

Los alimentos y el agua que hayan tenido contacto con la inundación deben desecharse. Las superficies, muebles y utensilios deben lavarse y desinfectarse utilizando guantes, botas y ropa que proteja la piel.

También conviene fotografiar los daños antes de retirar muebles, lodo o escombros. Este registro puede ser necesario para los censos oficiales, la entrega de apoyos o posibles reclamaciones.

Acciones prioritarias para atender a la población, evaluar daños, limpiar zonas afectadas y restablecer servicios. Alexandro Medrano

La recuperación requiere coordinación

Después de la etapa de rescate comienza un proceso menos visible: registrar las afectaciones, retirar toneladas de lodo, liberar caminos y recuperar el funcionamiento de escuelas, centros de salud, redes eléctricas y sistemas de agua.

Los censos permiten conocer cuántas viviendas fueron afectadas y qué tipo de apoyo requiere cada familia. No es lo mismo una casa con entrada temporal de agua que una vivienda con daños estructurales, pérdida total o riesgo de colapso.

La reconstrucción también debe servir para reducir futuras emergencias. Eso implica revisar drenajes, cauces, puentes, laderas y asentamientos ubicados en zonas expuestas. Limpiar una calle resuelve la urgencia; corregir las condiciones que favorecieron la inundación reduce el riesgo de que vuelva a ocurrir.

La prevención, el alertamiento oportuno y la información oficial forman parte de la misma respuesta. Saber dónde pedir ayuda y cómo actuar puede proteger vidas incluso antes de que lleguen los equipos de emergencia.