Se intoxican 26 personas en Chiapas tras comer carne de cerdo descompuesta

Un total de 26 personas resultaron intoxicadas tras consumir carne de cerdo en estado de descomposición durante un convivio familiar celebrado en la comunidad de San Antonio Las Flores, perteneciente al municipio de Las Margaritas, Chiapas.

Los afectados comenzaron a presentar síntomas gastrointestinales agudos como náuseas, vómitos, diarrea y cuadros febriles poco después de ingerir el alimento, el cual fue adquirido previamente en el mercado de la misma localidad.

Ante la emergencia, el grupo fue trasladado al Hospital Rural Guadalupe Tepeyac del esquema IMSS-Bienestar, donde recibieron valoración médica inmediata. La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas informó que todos los pacientes se encuentran estables y evolucionan de manera favorable bajo manejo ambulatorio.

Cuerpos de inspección sanitaria de la entidad iniciaron muestreos en los comercios y expendios de cárnicos del mercado de San Antonio Las Flores para identificar el lote contaminado, deslindar responsabilidades y prevenir nuevos brotes de intoxicación alimentaria en la región.