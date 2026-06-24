Interrupciones de energía no son apagones; "son fallas de distribución": Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las interrupciones en el suministro eléctrico registradas en distintas regiones del país no pueden considerarse apagones, ya que no obedecen a una falta de capacidad para generar energía, sino a problemas localizados en las redes de distribución.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria explicó que el Sistema Eléctrico Nacional cuenta con suficiente capacidad para atender la demanda actual, por lo que descartó riesgos de desabasto energético a nivel nacional.

Apagones significaría que no hay capacidad de generación suficiente para la demanda, eso no existe. Lo que sí hay son fallas de distribución”, afirmó.

La presidenta recordó que la empresa productiva del Estado cuenta con el número telefónico 071 para atender reportes ciudadanos relacionados con interrupciones. Cuartoscuro

CFE trabaja para fortalecer la red eléctrica

Sheinbaum Pardo señaló que su administración mantiene un trabajo permanente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para mejorar las líneas de distribución y reducir las afectaciones a los usuarios.

La presidenta recordó que la empresa productiva del Estado cuenta con el número telefónico 071 para atender reportes ciudadanos relacionados con interrupciones del servicio y ofrecer información sobre las causas de las fallas, así como tiempos estimados para la restitución de la energía.

Estamos trabajando muy fuerte y particularmente con CFE para fortalecer estas líneas de distribución”, sostuvo.

Cabe mencionar que las declaraciones de la primera presidenta del país se producen en un contexto en el que diversas entidades han experimentado interrupciones eléctricas durante las últimas semanas.

Al respecto, CFE ha explicado que varios de estos cortes corresponden a trabajos programados de mantenimiento preventivo, modernización de subestaciones y balanceo de carga en la red de distribución.

Durante junio, la empresa eléctrica informó sobre suspensiones temporales del suministro en comunidades de estados como Sonora e Hidalgo, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y evitar fallas mayores durante los periodos de alta demanda energética.

Pese a la postura oficial, usuarios de distintas regiones han reportado interrupciones temporales del servicio eléctrico durante las últimas semanas, especialmente en periodos de altas temperaturas y elevada demanda energética.

Las autoridades sostienen que estos eventos corresponden a incidencias operativas o problemas en la infraestructura de distribución, y no a una insuficiencia en la generación de energía a nivel nacional.