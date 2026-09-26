Intentan quemar vivos a dos hombres tras un asalto frustrado en Tlaxcala

Dos presuntos ladrones se salvaron de ser quemados vivos, los sujetos intentaron asaltar un restaurante-bar en la comunidad de Temezontla, en el municipio de Panotla, donde una familia celebraba un cumpleaños y terminaron sometidos y brutalmente golpeados.

Los hechos se registraron la noche del viernes cuando una familia celebraba un cumpleaños en el restaurante-bar "Kong" cuando dos sujetos entraron al establecimiento presuntamente armados y con la intención de asaltar al dueño y a los clientes que en ese momento se encontraban.

Sin embargo, los presentes se armaron de valor y se enfrentaron a los dos sujetos que al parecer se encontraban en estado de ebriedad, después de pelear con los sujetos, lograron desarmarlos, someterlos y luego les dieron una brutal golpiza.

Dos presuntos ladrones fueron brutalmente golpeados tras intentar asaltar un bar en Temezontla, Panotla; la policía aplicó protocolo anti linchamientos. Especial

Una serie de llamadas al número de emergencia 911 alertó a las autoridades, en los reportes referían que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego, algunas de las personas refirieron que estaban escondidas en los baños del bar. Por lo que, desesperadamente pedían la ayuda de las autoridades.

Habitantes de esta comunidad al escuchar el escándalo y al enterarse de que habían intentado asaltar el establecimiento, se congregaron afuera del bar que está frente a la presidencia de comunidad, la turba saco a los dos sujetos del establecimiento y les dieron una golpiza, además los amagaron con prenderles fuego.

Familiares de los presuntos ladrones identificados como Israel Abisai N. y Mario N., al intentar rescatarlos, la turba enardecida les pinchó las llantas del auto en el que intentaban rescatar a los jóvenes y amenazaron con volcar el auto si intentaban intervenir.