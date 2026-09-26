Huracán Polo amenaza costas de México; Protección Civil emite recomendaciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a mantener y reforzar las acciones preventivas ante las condiciones meteorológicas que afectan distintas regiones del país, particularmente por la presencia del huracán “Polo” y la interacción de otros sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “Polo” permanecerá como un huracán de categoría mayor al suroeste de la península de Baja California. Su amplia circulación favorecerá lluvias de fuertes a puntualmente intensas en Baja California Sur, además de precipitaciones en Sinaloa y Nayarit.

El fenómeno también provocará oleaje elevado y rachas intensas de viento en las costas de esas entidades, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución y posibles efectos.

A este escenario se suma la presencia de diversos sistemas meteorológicos que generarán precipitaciones en buena parte del territorio nacional.

Para Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz se prevén lluvias, mientras que Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero podrían registrar precipitaciones fuertes, con acumulados puntualmente muy fuertes.

En el Estado de México, Puebla y Campeche se esperan chubascos acompañados de lluvias fuertes. También se pronostican intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

Ante estas condiciones, la CNPC recomendó consultar únicamente información difundida por fuentes oficiales y tomar previsiones en viviendas y espacios abiertos.

Entre las principales medidas se encuentra asegurar puertas, ventanas, techos y estructuras que puedan resultar dañadas por las ráfagas de viento, así como retirar macetas, láminas y otros objetos colocados en patios, balcones o azoteas que puedan ser desplazados y representar un riesgo.

Las autoridades también pidieron mantener libres canales, coladeras y desagües para facilitar el flujo del agua y reducir la posibilidad de inundaciones.

En zonas consideradas vulnerables, la población debe identificar previamente los refugios temporales habilitados, así como las rutas de evacuación disponibles.

Quienes habiten en áreas bajas, cercanas a ríos o arroyos, en laderas o puntos susceptibles a deslaves, deberán prever con anticipación un posible traslado a zonas seguras o a domicilios de familiares.

Protección Civil insistió en no intentar cruzar cauces, corrientes de agua o calles inundadas, debido a que incluso niveles aparentemente bajos pueden arrastrar vehículos y poner en riesgo la vida de las personas.

En las zonas costeras se recomendó evitar ingresar al mar, suspender actividades recreativas en playas y mantenerse alejados de áreas de rompiente cuando exista oleaje elevado o corrientes de retorno.

Para embarcaciones y actividades marítimas, la recomendación es mantenerse atentos a los avisos de las capitanías de puerto y a las disposiciones que emita la Secretaría de Marina (Semar) conforme evolucione el fenómeno.