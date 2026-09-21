Empresas buscan llevar la inteligencia artificial del interés a resultados productivos

Las empresas mexicanas, particularmente las de menor tamaño, enfrentan el desafío de identificar dónde y cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar su productividad, sin que su incorporación se limite a seguir una tendencia tecnológica o adquirir soluciones sin objetivos definidos.

Los resultados oportunos de los Censos Económicos 2024 indican que en México operaban 5 millones 451 mil 113 unidades económicas del sector privado y empresas paraestatales durante 2023. De ellas, 95.5% eran micronegocios con hasta 10 trabajadores, responsables de 41.5% del personal ocupado.

Esta composición coloca a los negocios de menor tamaño en el centro de la discusión sobre transformación digital. Para estas empresas, la adopción tecnológica implica definir qué tareas pueden optimizarse, capacitar al personal y evaluar si las herramientas generan mejoras en costos, tiempos, atención al cliente o toma de decisiones.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estimó que alrededor de 19% de los trabajadores en México se desempeña en ocupaciones expuestas a la inteligencia artificial generativa, frente a un promedio de 26% en los países del organismo. La exposición significa que al menos una quinta parte de sus tareas podría realizarse en la mitad del tiempo con apoyo de estas tecnologías; no supone necesariamente la desaparición del empleo.

Eduardo Rafael Aguilar Ochoa, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos (ADIEM), consideró que el reto ya no consiste únicamente en conocer las herramientas disponibles, sino en convertirlas en mejores procesos, productos, servicios y oportunidades de crecimiento.

Esta discusión formará parte de Industria 5.0: El futuro es humano, construyendo competitividad morelense, encuentro que se realizará el 7 y 8 de octubre de 2026 en el Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca. La agenda abordará inteligencia artificial, innovación, liderazgo y transformación empresarial.

El encuentro también analizará el concepto de Industria 5.0, que propone mantener a las personas en el centro de la transformación tecnológica y utilizar la automatización para ampliar sus capacidades, en lugar de reducir la innovación a la sustitución del trabajo humano.

Industria 5.0 es una iniciativa organizada por la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos que cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado de Morelos y FIDECOMP, como parte de la colaboración entre instituciones públicas y el sector empresarial.