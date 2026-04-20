Instan al Senado a retomar debate sobre regulación del cannabis

Personas a favor del consumo legal de la cannabis entregaron este lunes a la Mesa Directiva del Senado de la República un escrito en el que urgen a la Cámara Alta a reactivar, con carácter prioritario, la discusión y dictaminación de una legislación integral en materia de cannabis que regule su uso, producción y distribución en el país.

Este escrito fue firmado por 21 organizaciones de la sociedad civil en el marco del día 420 y entregado casi ocho años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de marihuana establecida en la Ley General de Salud.

“La falta de ley afecta a los consumidores de cannabis en todos los aspectos. Tú puedes ir hoy por la calle y la autoridad puede encontrarte un consumo menor a los 5 gramos, y puede procesarte”, dijo a Excélsior Luis Fernando Campos Aguirre, de la asociación Educannabis, tras entregar el escrito junto a un frasco de semillas de cáñamo “que se compró de manera legal”.

El experto en biotecnologías de cannabis citó datos del INEGI que señalan que un 85 por ciento de las personas que están detenidas el día de hoy por drogas fueron procesadas por consumo simple de cannabis: “Personas que por traer lo que la ley les permite están en la cárcel”.

En octubre y noviembre de 2018, la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos amparos que declararon como inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de marihuana, establecida en la Ley General de Salud. Posteriormente, en junio de 2021 el Pleno de la Corte exhortó a la Secretaría de Salud y Cofepris a emitir autorizaciones para personas mayores de edad con fines lúdicos y recreativos.

Al mismo tiempo, el Pleno de la SCJN exhortó al Congreso de la Unión a legislar respecto al autoconsumo recreativo de cannabis y THC para generar seguridad jurídica a los usuarios y terceros.

Criminalizador por falta de regulación

Una de las personas consumidoras que ha sido recriminada pese a la despenalización del cannabis en 2018 es el investigador de la UNAM, Víctor López García, fundador de la Red Autocultivo.

A las afueras del Senado, denunció que hace dos años varios elementos de la Guardia Nacional y otras instituciones irrumpieron en su casa de noche y los sometieron bajo acusaciones de narcomenudeo, pese a que contaba desde 2021 con sus permisos para cultivar mariguana.

“Nosotros ya llevábamos un par de años cultivando cannabis de manera científica para la divulgación y el 420, justamente, se hace dos años, de 2024, a la 1 de la mañana (...) escucho cómo entran”, narró el investigador, asegurando que en cuestión de minutos su casa estaba rodeada por varios elementos.

“Apenas salí de mi habitación cuando ya estaban arriba en el segundo nivel y me teclearon como fútbol americano, me golpearon y me encañonaron con una pistola”, recordó.

Los elementos encapuchados le mencionaron que había acusaciones de narcomenudeo en su contra, por lo que él procedió a mostrar su autorización sanitaria. Nada de esto lo liberó de un proceso jurídico que continúa a la fecha, y que mantiene su casa repleta de sellos de suspensión por parte del ministerio público.

Denuncia que todo su proceso ha estado envuelto en extorsiones por parte de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo.