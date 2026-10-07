Inspector de transporte para a motociclista y le lanzan líquido hirviendo

Un ataque con líquido hirviendo contra trabajadores del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah) se registró durante la mañana de este miércoles, en las inmediaciones de la estación San Antonio.

Los hechos ocurrieron cuando personal del sistema realizaba labores de supervisión en el sentido sur e intervenía a un motociclista por presuntamente utilizar de manera indebida el carril confinado.

Conflicto entre un inspector de transporte y el conductor de un vehículo Foto: Especial

En medio del procedimiento, un hombre que viajaba a bordo de un vehículo particular se acercó al lugar y comenzó a confrontar a los trabajadores, protagonizando una agresión física y verbal.

Uno de los inspectores intervino para contener la situación; sin embargo, el presunto agresor se retiró del sitio y, antes de hacerlo, arrojó líquido hirviendo contra el personal del transporte.

Tras la agresión, se notificó a las autoridades y se inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de la persona involucrada conforme a las investigaciones correspondientes.

Conflicto entre un inspector de transporte y el conductor de un vehículo Foto: Especial

Aclaran choque de patrulla contra vivienda

Por otra parte, un accidente protagonizado por una patrulla de seguridad pública quedó registrado por una cámara de vigilancia, luego de que la unidad se impactara contra la fachada de una vivienda en el municipio de Tulancingo, Hidalgo.

El percance ocurrió en una zona habitacional, fue presenciado por vecinos y automovilistas, quienes posteriormente dieron aviso sobre lo sucedido.

En la grabación se observa cómo la unidad oficial choca contra el inmueble. Después del impacto, uno de los ocupantes desciende del vehículo y, momentos más tarde, se aprecia un aparente intercambio de posiciones entre los tripulantes.

La patrulla finalmente abandona el lugar, sin que hasta ahora se haya informado públicamente si los elementos involucrados reportaron el accidente ante alguna autoridad o si se inició algún procedimiento para determinar los daños ocasionados.

El hecho llamó la atención de habitantes de la zona, principalmente por la manera en que los tripulantes actuaron después de la colisión y por su posterior salida del sitio.

Sobre los hechos, la secretaría de Seguridad Ciudadana de Tulancingo afirmó que el hecho de tránsito ocurrió en marzo del presente año, en la colonia Santa Teresa y que la unidad involucrada acudía a la atención de una emergencia.

Se detalló que “durante el desplazamiento el conductor de dicha unidad perdió el control ocasionando daños en una jardinera ubicada sobre la banqueta. Una vez atendida la emergencia, se estableció contacto con el propietario del inmueble para dar seguimiento al hecho y realizar la reparación correspondiente".

Según la dependencia, "la reparación de los daños fue efectuada y el propietario manifestó su conformidad con la solución brindada".