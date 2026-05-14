Insignia Life impulsa ahorro y asesoría para clientes

La cultura del ahorro en México adquiere cada vez mayor relevancia; por ello, Insignia Life ha desarrollado seguros de vida que responden a esta necesidad, al integrar protección por fallecimiento con componentes de ahorro orientados al cumplimiento de diversas metas.

En entrevista para Excélsior, Cristina Carrillo, Directora Comercial de Insignia Life, destacó que la compañía diseña soluciones que no solo contemplan la protección por fallecimiento, sino que también integran mecanismos de ahorro con metas orientadas a la educación, la compra de vivienda o el retiro. De este modo, los seguros de vida se consolidan como una herramienta financiera integral, percibidos cada vez más como una inversión estratégica que como un simple gasto.

Seguro de vida como ahorro estratégico

Uno de los ejes centrales fue la importancia de los productos de retiro, que permiten a los usuarios generar ingresos futuros mediante esquemas flexibles, ya sea en una sola exhibición o a través de rentas vitalicias. Además, estos instrumentos incluyen beneficios fiscales, los cuales responden a un contexto en el que cada vez más personas deberán planificar su retiro de manera independiente.

"Los productos de retiro que nosotros tenemos son planes que te permiten ahorrar hasta edades muy específicas, es decir, 65 o incluso 70 años", comentó Cristina Carrillo.

El rol del agente y la fidelización

Actualmente, los clientes se encuentran más informados, comparan opciones y exigen asesorías de mayor valor. Ante este escenario, el agente asegurador adquiere un rol clave como guía financiero, capaz de identificar necesidades y construir soluciones personalizadas.

Para responder a estas necesidades, Insignia Life ha fortalecido sus programas de capacitación, incorporando herramientas digitales y esquemas de formación integral que permiten a sus agentes mantenerse vigentes en un entorno competitivo. Asimismo, la implementación de estrategias de fidelización permite anticipar las necesidades del cliente y acompañarlo a lo largo de su vida para fortalecer la confianza.

"Como parte del Grupo Mapfre, hemos impulsado un programa que fortalece nuestra visión centrada en el cliente. A través de esta estrategia de fidelización, buscamos anticipar sus necesidades para que nuestros agentes puedan acompañarlo de manera planificada y oportuna", finalizó.

Insignia Life continúa fortaleciendo su visión de fomentar una mayor cultura de prevención en México, destacando el seguro de vida como un instrumento esencial para la estabilidad económica y el bienestar de las familias.