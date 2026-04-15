Inmegen realizará cuarta jornada nacional de los trastornos del espectro autista

El viernes 17 de abril, el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) realizará la Cuarta Jornada Nacional de los Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Este encuentro de carácter académico, es gratuito y está abierto al público.

Las personas que deseen asistir deberán registrase en la página

inet.inmegen.gob.mx

Programa académico

La jornada académica se realizará de 9:00 a 17:00 horas, en la Unidad de Congresos del Inmegen y contempla el análisis de diversas líneas de investigación, entre las que destacan la comorbilidad entre el TEA y el trastorno obsesivo compulsivo, así como la genómica del autismo en la etapa adulta.

Asimismo, se abordarán las neuro divergencias bajo una perspectiva de género, las barreras existentes en la atención médica y la implementación de prácticas neuro afirmativas desde un enfoque multidisciplinario.

Al respecto, el investigador líder del Laboratorio de Genómica de las Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas del Inmegen, Humberto Nicolini Sánchez, señaló que la investigación genética ha permitido identificar componentes clave del autismo.

Mencionó, por ejemplo, “que los estudios de riesgo poligénico han detectado mutaciones raras asociadas al desarrollo del trastorno”.

Asimismo, los análisis de secuenciación genómica “han identificado variantes vinculadas al síndrome de X frágil, una alteración cromosómica que podría explicar hasta el 15 % de los casos de TEA”.

Estos hallazgos abren la posibilidad de desarrollar herramientas diagnósticas más precisas, aunque por ahora se mantienen en fase de investigación, precisó Humberto Nicolini.

Otro de los objetivos de la Cuarta Jornada Nacional de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), es hacer énfasis en que la detección temprana es clave, ya que las intervenciones iniciadas desde el primer año del nacimiento pueden modificar significativamente la trayectoria del desarrollo y mejorar la calidad de vida, considerando que el TEA es una condición que acompaña a la persona durante toda su existencia.

Impulsan cultura de empatía hacia personas con autismo

Por JC Segundo

La construcción de una cultura de empatía hacia personas con autismo se vuelve cada vez más relevante en México, donde esta condición tiene una presencia significativa en la población.

De acuerdo con estimaciones de organismos de salud y estudios especializados, en el país 1 de cada 115 niños se encuentra dentro del espectro autista, lo que equivale a cerca de 400 mil menores, mientras que más de un millón de personas viven con esta condición, es decir, alrededor del 0.8% de la población.

Ante este panorama, el especialista en temas sociales, Diego Hernández Pitta, subrayó la importancia de comprender la diversidad neurocognitiva para generar entornos más incluyentes.

“La empatía es el punto de partida. Entender que cada persona interactúa con el mundo de manera distinta nos permite construir espacios más respetuosos”, afirmó.

La empatía es el punto de partida. Entender que cada persona interactúa con el mundo de manera distinta nos permite construir espacios más respetuosos”, afirmó.

Diego Hernández Pitta destacó que acciones cotidianas, como respetar los tiempos de comunicación o evitar la sobreestimulación, pueden marcar una diferencia significativa en la inclusión.

Asimismo, enfatizó que este enfoque no solo beneficia a las personas dentro del espectro autista, sino que fortalece la convivencia en general.

La inclusión no es un discurso, es una práctica que comienza en lo cotidiano”, concluyó Diego Hernández Pitta.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 100 personas se encuentra dentro del espectro, lo que refuerza la necesidad de avanzar hacia entornos más incluyentes.

jcp